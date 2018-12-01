M1 Music Awards: Настя Каменских стала лучшей певицей, а Олег Винник проигнорировал премию
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Розсилка
В столичном Дворце Спорта проходит церемония награждения M1 Music Awards.4 Seasons
Буквально несколько минут назад, на сцене столичного Дворца Спорта объявили победителей в номинациях «Певица года» и «Певец года».
За две престижные награды от музыкального канала M1 боролись самые яркие украинские звезды: Alekseev, Олег Виннник, Монатик, Тина Кароль, Настя Каменских и Тина Кароль.
Как сообщает специальный корреспондент Scotch, награду «Певица года» получила Настя Каменских, а «Певцом года» стал главный блондин украинского шоу-бизнеса - Олег Винник.
Правда, сам артист не вышел на сцену. Несмотря на то, что в зале находится огромное количество «одиноких волчиц», артист не смог приехать на вручения премии из-за того, что в данный момент находится на съемках шоу «Х-фактор».
Как ранее сообщал Scotсh, триумфаторами четвертой музыкальной премии M1 Music Awards стали:
- Тина Кароль получила специальную награду в рамках премии M1 Music Awards.4 Seasons за вклад в музыкальную индустрию.
- Группа Kazka, которая покорила престижные музыкальные чарты, победила в номинации «Прорыв года».
- Номинацию «Альтернатива» получила группа The Hardkiss
- В номинации «Золотой граммофон» победила экс-участница проекта «Танцы со звездами» и певица Michelle Andrade с треком Musica
- Победителем номинации «Червона рута» стал золотой голос Украины Александр Пономарев с композицией «Найкраща»
- Лучшими в номинации Dance Parade стал проект MARUV & BOOSIN с композицией Drunk Groove