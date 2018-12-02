M1 Music Awards -2018: Лучшей группой года стал дуэт «Время и Стекло»



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«Время и Стекло»

Для подопечных продюсерского центра Mozgi этот год стал невероятно успешным

Украинская группа «Время и Стекло» в этом году мелькает на всех музыкальных шоу и телеканалах Украины.

И сегодняшний день не стал исключением - Надя Дорофеева и Позитив получили одну из главных статуэток украинской музыкальной премии на церемонии M1 Music Awards. 4 Seasons.

«Наш язык – это музыка. Спасибо», – коротко сказал солист группы «Время и Стекло» Позитив.

Стоит отметить, что кроме Нади Дорофеевой и Позитива две награды получила Настя Каменских. Украинская певица стала лучшей в номинациях «Клип года» и «Певица года». Учредители премии отметили талант еще одной подопечной продюсерского центра Алексея Потапенко (Потапа) - Michelle Andrade. Артистка победила в номинации «Золотой граммофон» благодаря зажигательному треку Musica.

Как ранее сообщал Scotch заветные статуэтки музыкального телеканала М1 получили: