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    Шоу-биз

    M1 Music Awards -2018: Лучшей группой года стал дуэт «Время и Стекло»

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    &nbsp;&laquo;Время и Стекло&raquo; - M1 Music Awards -2018: Лучшей группой года стал дуэт «Время и Стекло»
     «Время и Стекло»

    Для подопечных продюсерского центра Mozgi этот год стал невероятно успешным

    Украинская группа «Время и Стекло» в этом году мелькает на всех музыкальных шоу и телеканалах Украины.

    И сегодняшний день не стал исключением - Надя Дорофеева и Позитив получили одну из главных статуэток украинской музыкальной премии на церемонии M1 Music Awards. 4 Seasons.

    «Наш язык – это музыка. Спасибо», – коротко сказал солист группы «Время и Стекло» Позитив.

    Стоит отметить, что кроме Нади Дорофеевой и Позитива две награды получила Настя Каменских. Украинская певица стала лучшей в номинациях «Клип года» и «Певица года». Учредители премии отметили талант еще одной подопечной продюсерского центра Алексея Потапенко (Потапа) - Michelle Andrade. Артистка победила в номинации «Золотой граммофон» благодаря зажигательному треку Musica.

    Как ранее сообщал Scotch заветные статуэтки музыкального телеканала М1 получили:

    • Олег Винник в номинации «Певец года»
    • Тина Кароль получила специальную награду в рамках премии M1 Music Awards.4 Seasons за вклад в музыкальную индустрию.
    • Группа Kazka, которая покорила престижные музыкальные чарты, победила в номинациях «Прорыв года» и «Хит года»
    • Номинацию «Альтернатива» получила группа The Hardkiss
    • В номинации «Золотой граммофон» победила экс-участница проекта «Танцы со звездами» и певица Michelle Andrade с треком Musica
    • Победителем номинации «Червона рута» стал золотой голос Украины Александр Пономарев с композицией «Найкраща»
    • Лучшими в номинации Dance Parade стал проект MARUV & BOOSIN с композицией Drunk Groove
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