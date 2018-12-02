M1 Music Awards -2018: Лучшей группой года стал дуэт «Время и Стекло»
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Для подопечных продюсерского центра Mozgi этот год стал невероятно успешным
Украинская группа «Время и Стекло» в этом году мелькает на всех музыкальных шоу и телеканалах Украины.
И сегодняшний день не стал исключением - Надя Дорофеева и Позитив получили одну из главных статуэток украинской музыкальной премии на церемонии M1 Music Awards. 4 Seasons.
«Наш язык – это музыка. Спасибо», – коротко сказал солист группы «Время и Стекло» Позитив.
Стоит отметить, что кроме Нади Дорофеевой и Позитива две награды получила Настя Каменских. Украинская певица стала лучшей в номинациях «Клип года» и «Певица года». Учредители премии отметили талант еще одной подопечной продюсерского центра Алексея Потапенко (Потапа) - Michelle Andrade. Артистка победила в номинации «Золотой граммофон» благодаря зажигательному треку Musica.
Как ранее сообщал Scotch заветные статуэтки музыкального телеканала М1 получили:
- Олег Винник в номинации «Певец года»
- Тина Кароль получила специальную награду в рамках премии M1 Music Awards.4 Seasons за вклад в музыкальную индустрию.
- Группа Kazka, которая покорила престижные музыкальные чарты, победила в номинациях «Прорыв года» и «Хит года»
- Номинацию «Альтернатива» получила группа The Hardkiss
- В номинации «Золотой граммофон» победила экс-участница проекта «Танцы со звездами» и певица Michelle Andrade с треком Musica
- Победителем номинации «Червона рута» стал золотой голос Украины Александр Пономарев с композицией «Найкраща»
- Лучшими в номинации Dance Parade стал проект MARUV & BOOSIN с композицией Drunk Groove