С режиссера Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В прошлом году знаменитый кинорежиссер оказался в центре громкого скандала.

Прокуратура Парижа отклонила иск начинающей актрисы Санд Ван Рой, обвинившей известного французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании.

Весной прошлого года 27-летняя девушка заявила в полицию о том, что создатель фильма «Пятый элемент» надругался над ней в номере гостиницы Bristol во французской столице.

Однако спустя девять месяцев стражам порядка так и не удалось найти доказательства вины Люка Бессона в преступлении.

Ранее «Скотч» сообщал, что Люк Бессон оказался в центре скандала после того, как сразу пять женщин обвинили его в приставаниях. Так, например, бывшая помощница режиссера заявила, что он домогался ее и постоянно преследовал.

Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.



