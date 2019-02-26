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    Жизнь

    С режиссера Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании

    • Розсилка
    С режиссера Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании

    В прошлом году знаменитый кинорежиссер оказался в центре громкого скандала.

    Прокуратура Парижа отклонила иск начинающей актрисы Санд Ван Рой, обвинившей известного французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании.

    Весной прошлого года 27-летняя девушка заявила в полицию о том, что создатель фильма «Пятый элемент» надругался над ней в номере гостиницы Bristol во французской столице.

    Однако спустя девять месяцев стражам порядка так и не удалось найти доказательства вины Люка Бессона в преступлении.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Люк Бессон оказался в центре скандала после того, как сразу пять женщин обвинили его в приставаниях. Так, например, бывшая помощница режиссера заявила, что он домогался ее и постоянно преследовал.

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    кино насилие
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