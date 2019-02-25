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    Шоу-биз

    Стала известна дата выхода «Kingsman 3: Большая игра»

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    Стала известна дата выхода «Kingsman 3: Большая игра»

    В фильме снимутся Райф Файнс и Харрис Дикинсон.

    «Kingsman 3: Большая игра» выйдет в мировой прокат 14 февраля 2020 года, сообщает The Hollywood Reporter.

    Режиссерское кресло, как и в предыдущих частях, вновь займет Мэттью Вон. Главные роли исполнят Рэйф Файнс, Мэтью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон и Харрис Дикинсон.

    Третья часть шпионской франшизы, основанной на одноименном комиксе, — это приквел. Он расскажет о происхождении секретной организации, а действие картины будет разворачиваться в XX веке и коснется событий Первой мировой войны.

    Как пишет Screen Rant, в фильме появятся несколько исторических личностей, в том числе Григорий Распутин, сербский националист и убийца эрцгерцога Франца Фердинанда Гаврило Принцип и шпионка-танцовщица Мата Хари.

    Главным героем картины станет молодой парень по имени Конрад в исполнении Харриса Дикинсона. Роль его наставника исполнит Рэйф Файнс.

    Фильмы «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо» заработали в мировом прокате $414 миллионов и $410 миллионов соответственно.

    Ранее выход приквела был запланирован на ноябрь 2019 года.

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    Джерело: Esquire

    кино
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