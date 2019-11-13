«Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову



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Актриса очень нежно относится к питомцу instagram.com/salmahayek/

Подписчики восхитились питомцем актрисы

Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек решила не отставать от коллег по цеху, обожающих необычных домашних питомцев, и завела себе сову.

На видео, опубликованном в Инстаграме звезды, птица сидит на голове актрисы и топчется по волосам. Затем сова перебралась на руку Хайек и начала легонько покусывать ее за палец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 12 Ноя 2019 в 9:47 PST

«Зацените моего нового парикмахера и маникюршу», – пригласила подписчиков Сальма.

Подписчики восхитились питомцем актрисы. Они отметили, что сова очень мила и видно, что хозяйка относится к ней очень бережно.

«Она как котик, только лучше котика!», «Очень милая птица», «Ночное животное, как раз для богемы», – написали в комментариях.

Отметиим, что актриса чаще всего любит делится с подписчиками фото, на которых позирует шикарных нарядах, или хвастается фигурой.