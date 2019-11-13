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    Шоу-биз

    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову

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    <p>Актриса очень нежно относится к питомцу</p> <p>instagram.com/salmahayek/</p> - «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову

    Актриса очень нежно относится к питомцу

    instagram.com/salmahayek/

    Подписчики восхитились питомцем актрисы

    Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек решила не отставать от коллег по цеху, обожающих необычных домашних питомцев, и завела себе сову.

    На видео, опубликованном в Инстаграме звезды, птица сидит на голове актрисы и топчется по волосам. Затем сова перебралась на руку Хайек и начала легонько покусывать ее за палец.

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    Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

    «Зацените моего нового парикмахера и маникюршу», – пригласила подписчиков Сальма.

    Подписчики восхитились питомцем актрисы. Они отметили, что сова очень мила и видно, что хозяйка относится к ней очень бережно.

    «Она как котик, только лучше котика!», «Очень милая птица», «Ночное животное, как раз для богемы», – написали в комментариях.

    Отметиим, что актриса чаще всего любит делится с подписчиками фото, на которых позирует шикарных нарядах, или хвастается фигурой.

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    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову
    «Лучше котика»: Сальма Хайек завела домашнюю сову

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    знаменитости актриса шоу-бизнес
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