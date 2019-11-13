  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы

    • Розсилка
    <p>В анамнезе Робриго Альвеса более 60 операций</p> <p>Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/</p> <div></div> - «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы

    В анамнезе Робриго Альвеса более 60 операций

    Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

    Знаменитость признался, что сумел обратить свои недостатки себе на пользу

    «Живой Кен» Родриго Альвес на сегодняшний день, пожалуй, один из самых эпатажных знаменитостей по всему миру. В анамнезе модели более 60 операций – ринопластика, абдоминопластика, изменение формы губ, подбородка, вживление различных имплантов.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    «Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы
    Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

    На днях он признался, как ему удалось добиться бразильских ягодиц, почти, как у Ким Кардашян. По словам Альвеса, он решился на операцию по фальшивому прессу. Сперва шесть новеньких «кубиков» на животе радовали его, но затем он начал замечать, что на фоне остального тела они выглядят нелепо.

    Тогда «Кен» вновь лег на стол и на этот раз ему сделали масштабную липосакцию. Весь жир, откачанный с живота и спины, врачи ввели ему в ягодицы и бедра, придав им идеальную форму.

     Читайте также: Леди Гага призналась, что с 19 лет ее регулярно насиловали

     

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ