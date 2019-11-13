«Живой Кен» рассказал, как сделал себе бразильские ягодицы



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В анамнезе Робриго Альвеса более 60 операций Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

Знаменитость признался, что сумел обратить свои недостатки себе на пользу

«Живой Кен» Родриго Альвес на сегодняшний день, пожалуй, один из самых эпатажных знаменитостей по всему миру. В анамнезе модели более 60 операций – ринопластика, абдоминопластика, изменение формы губ, подбородка, вживление различных имплантов.

На днях он признался, как ему удалось добиться бразильских ягодиц, почти, как у Ким Кардашян. По словам Альвеса, он решился на операцию по фальшивому прессу. Сперва шесть новеньких «кубиков» на животе радовали его, но затем он начал замечать, что на фоне остального тела они выглядят нелепо.

Тогда «Кен» вновь лег на стол и на этот раз ему сделали масштабную липосакцию. Весь жир, откачанный с живота и спины, врачи ввели ему в ягодицы и бедра, придав им идеальную форму.