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    Жизнь

    Ирина Луценко украсила обложку глянца

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    <p>Ирина Луценко рассказала о своей деятельности в Раде</p> <p>Фото: Elle</p> - Ирина Луценко украсила обложку глянца

    Ирина Луценко рассказала о своей деятельности в Раде

    Фото: Elle

    Супруга бывшего генпрокурора откровенно рассказала о некоторых волнующих событиях из прошлого

    Ирина Луценко, которая недавно решила сложить свои депутатские полномочия, снялась для глянцевого издания. В интервью Elle.ua жена уже бывшего генпрокурора Юрия Луценко, в частности, вспомнила, как ее раздевали, когда она приходила к мужу в СИЗО.

    Как известно, основным направлением деятельности Луценко в парламенте была защиту прав женщин и детей и вопросы гендерного неравенства.

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    Ирина Луценко украсила обложку глянца
    Ирина Луценко украсила обложку глянца
    Ирина Луценко украсила обложку глянца

    Сама Ирина неоднократно подвергалась унижениям. Особенно во времена Виктора Януковича, когда Юрия Луценко арестовали, и она стала его защитником.

    «Когда Юра начал голодать и сбросил около 48 килограммов, носила его на руках, он не мог идти. Я приходила каждый день, чтобы контролировать, в каких условиях он находится, и убедиться, что жив. Но прежде чем пустить к мужу, в СИЗО меня раздевали, несмотря на статус защитника, который мне выдал прокурор. Они не имели права меня не пускать и трогать мои папки. Они знали, что это незаконно», - заявила Луценко.

    На вопрос, как все это тогда воспринимали ее сыновья, Луценко ответила:

    «Старшему тогда было восемнадцать лет, а младшему - одиннадцать, период становления, когда рядом нужен папа. Младший очень страдал. Когда Юру должны были вывозить в Менскую колонию, младшему позволили прийти на свидание к отцу. Мы сидим, а малыш не может адаптироваться к этому ужасу, запаху, плесени».

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    знаменитости Ирина Луценко
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