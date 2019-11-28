Роскошные платья и «сливки» шоу-бизнеса: Ирина Билык назвала свадьбу своей подруги событием года (фото)



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В день свадьбы на Елене Бернацкой было два эксклюзивных платья, расшитые камнями ручной работы

После бурного романа, длиною более двух с половиной лет, влюбленные решили связать себя узами брака в присутствии своих друзей и звезд украинского шоу-бизнеса

На днях в Киеве состоялась грандиозная свадьба известного украинского дизайнера Елены Бернацкой и бизнесмена Демьяна Пульчева.

На свадьбе пары выступали такие артисты как: группа «НеАнгелы», Виталий Козловский, Камалия, Дима Коляденко, Алексей Аккерман и Ирина Билык. Кстати, именно Билык назвала это событие свадьбой года. Также поздравить Елену Бернацкую и Демьяна Пульчева пришли и другие известные друзья молодоженов - Лилия Ребрик, Андрей Дикий, Юлия Вогманн, Юрий Никитин, Ольга Горбачева, Ассия Ахат и многие другие.

Одним из самых трогательных моментов праздника было исполнение специально написанной песни дочерью Елены - Софией, ее крестными родителями Ириной Билык и Виталием Козловским. Стоит сказать, многие гости плакали не только от этого номера, но и от историй любви, рассказанных Еленой Бернацкой и Демьяном Пульчевым. Все гости в конце торжества ушли наполненные эмоциями невероятной искренней и чистой любви, ведь по истории этой красивой пары можно сказать точно, что настоящая любовь действительно существует!

В день свадьбы на Елене Бернацкой было два эксклюзивных платья, расшитые камнями ручной работы. О стоимости этих уникальных и роскошных дизайнерских шедевров можно только догадываться. Для дочери Елены дизайнеры разработали идентичное платье в миниатюре.