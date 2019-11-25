В Национальной опере Украины обещает сказочный декабрь



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Накануне Нового года и Рождества Национальная опера Украины подготовила праздничную программу

В заявленном репертуаре на последний месяц 2019 года только одно представление украинского композитора

Декабрьский репертуар Национальной оперы Украины порадует зрителей встречей с героями известного балета «За двумя зайцами». В рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире» на сцену выйдет знаменитый бас Александр Цымбалюк. Также любителей оперы ожидает ярчайшая премьера этого сезона - «Богема». А праздничное настроение создадут Новогодне-Рождественские Гала-концерты и бессмертная балетная классика - «Щелкунчик».

11 декабря - опера «Богема» (Дж. Пуччини)

Продолжает свое триумфальное шествие по театральным сценам одна из самых популярных в мире опер - «Богема». Нынешняя постановка — совместный украинско-итальянский культурный проект в сотрудничестве с посольством Италии в Украине и Итальянским институтом культуры в Украине. Режиссер-постановщик Итало Нунциата, на счету у которого это уже шестой спектакль на сцене Национальной оперы, решил приблизить сюжет оперы к современном зрителю на сто лет. Теперь герои «Богемы» живут, творят, влюбляются и умирают в 50-х годах двадцатого века.

17 декабря — балет «За двумя зайцами» (Ю.Шевченко)

Этот балет появился в репертуаре театра два года назад. Языком пластики рассказать любимый сюжет про незадачливого цирюльника решились композитор Юрий Шевченко и балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов. Согласно сюжету пьесы М. Старицкого, любовная трагикомедия разыгралась в Киеве, в районе Гончары-Кожемяки, который располагался от Андреевской церкви до Подола. Создателям постановки удалось прекрасно передать атмосферу старинного Киева - узнаваемого и любимого. А балет в результате стал одним из любимейших у зрителей Национальной оперы Украины.

19 декабря - «Севильский цирюльник» (Дж.Россини)

Если вы уже полюбили или, наоборот, еще не успели посмотреть премьеру прошлого сезона оперу «Севильский цирюльник», обязательно сходите на сей раз. Ведь партию Дона Базилио исполнит в этот вечер мировая оперная звезда Александр Цымбалюк (бас). Артист приглашен в рамках проекта «Украинские оперные звезды в мире». Цымбалюк является приглашенным солистом таких театров, как The Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Teatro alla Scala (Ла Скала, Милан), Royal Opera House (Королевский театр Ковент-Гарден, Лондон), Opera National de Paris (Гранд-опера, Париж), Die Münchner Opernfestspіele (Мюнхен) и других.

26, 27 декабря и 6 января — Новогодне-Рождествеские Гала-концерты

Накануне Нового года и Рождества Национальная опера Украины подготовила праздничную программу. В программе концерта - фрагменты из известных опер, оперетт и балетных спектаклей в исполнении ведущих артистов театра. Новогоднее настроение гарантировано.

28 декабря — 5 января - «Щелкунчик» (П.Чайковский)

И по традиции, год завершает бессмертный балет Чайковского «Щелкунчик». В прошлые новогодние праздники балетная труппа Национальной оперы Украины побывала с этим спектаклем на гастролях в Париже. 16 вечеров подряд, собирая аншлаги, на сцену Театра Елисейский полей выходили украинские танцовщики под аплодисменты французской публики. Не пропустите возможность посмотреть этот самый новогодний балет на родной киевской сцене. И не забудьте во время спектакля загадать желание – обязательно сбудется!