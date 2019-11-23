77-летний Пол Маккартни опубликовал две новые песни



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Песни были записаны в минувшем году

Композиции выпустят на виниловых пластинках

Сэр Пол Маккартни поделился со своими поклонниками двумя свежими композициями, которые он опубликовала на YouTube. Песни называются Home Tonight и In A Hurry. Об этом сообщает издание ETCanada.

Журналисты отмечают, что песни были записаны в минувшем году, когда композитор и певец работал над своим новым альбомом. В свет треки выйдут уже совсем скоро – 29 ноября. Примечательно, что записаны они будут на старом — добром виниле.

В сентябре этого года в свет вышла детская книга, автором которой стал музыкант. В центре сюжета приключения дедушки и четырех внуков. Называется книга «Hey, Grandude!» – сочетание английского «дедушка» и названия знаменитого битловского хита «Hey, Jude».