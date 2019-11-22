Coldplay отменили гастроли, чтобы не вредить экологии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вместо месяцев, которые группа могла бы провести в дороге, коллектив сыграет два концерта в Иордании

По оценке фронтмена Криса Мартина, концерты могут стать «экологически полезными» через год-два

Популярная британская группа Coldplay не будет проводить концертный тур в поддержку нового альбома. По словам фронтмена группы, им нужен год или два, чтобы придумать, какую пользу могут принести их концерты окружающей среде.

«Наш следующий тур будет лучшей из всех возможных версией экологичного тура. И мы очень расстроимся, если нам не удастся сократить выбросы углерода во время концертов до нуля», — поделился Мартин.

Фронтмен также поделился, что группа мечтает о шоу без одноразового пластика и с солнечными батареями.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) поддержали инициативу Coldplay и сказали, что «радостно видеть, что артисты мирового уровня предпринимают меры для защиты планеты».