  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Секс и космос: вышел клип лидера Rammstein с участием Лободы

    • Розсилка
    <p>Выступающая в России украинская певица сыграла роль работницы на заводе</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> <div></div> - Секс и космос: вышел клип лидера Rammstein с участием Лободы

    Выступающая в России украинская певица сыграла роль работницы на заводе

    instagram.com/lobodaofficial/

    Певица хоть и не пела, но сыграла важную роль в новой работе Тилля Линдеманна

    Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на композицию «Frau & Mann». За день видео набрало более миллиона просмотров на Youtube. По непонятной причине комментарии к видео отключены, хотя в нем нет ничего провокационного.

    По сюжету, два астронавта играют в шахматы на космической станции, а тем временем на Земле, на каком-то заводе работница, ее играет Светлана Лобода, разбивает коробку с только что изготовленными гранеными стаканами. Ее вызывает к себе начальник, в роли Тилля Линдеманна, и начинает ругать, после чего это переходит то ли в драку, то ли в попытку изнасилования. Девушке удается вырваться, разбив лоб обидчику, а узнать, чем закончится эта история, вы сможете, посмотрев клип. В клипе также снялись шведский актер Петер Стормаре и второй участник дуэта Lindemann — Петер Тэгтгрен.

     

    знаменитости актер певица шоу-бизнес музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ