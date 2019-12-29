В сеть попали снимки 61-летней Шэрон Стоун без макияжа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шэрон Стоун попала в объективы папарацци

Актриса не пряталась от папарацци

Для 61-летней Шэрон Стоун не проблема выйти на улицу без грамма макияжа на лице. В повседневной жизни актриса предпочитает самые простые комфортные вещи, особенно, если дело касается похода в спа-салон. Так вчера знаменитость попала в объективы папарацци, когда делала себе массаж лица и маникюр.

На процедуры Шэрон пришла в растянутой кофте, алых трикотажных штанах и шлепках. Волосы она собрала в пучок, а на лицо нанесла разве что увлажняющий крем. Несмотря на такой расслабленный и невзрачный образ, актриса не пряталась от папарацци.