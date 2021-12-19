Младший сын Ирины Билык: Infiniti надо! (видео)

Певица вместе с Дмитрием Коляденко поздравила сына с праздником

Певица Ирина Билык на своей странице в Инстаграм показала, как поздравила младшего сына с днем Святого Николая. Такое же видео есть и на странице Табриза Ахмадова.

Святой Николай спросил у мальчика, какой подарок он хотел бы получить от него. «Infiniti надо!» – ответил Табриз. Дедушка сделал вид, что не расслышал, тогда мальчик повторил громче: «Infiniti надо!». Тогда Святой Николай попросил своего помощника (именно так его представил), роль которого исполнил бывший бойфренд Билык Дмитрий Коляденко, достать из мешка подарок. Дмитрий вытащил большую коробку с роботом-трансформером и еще несколько подарков поменьше. Мальчик остался доволен и прочитал гостям стих, который, по словам звездной мамы, выучил специально к празднику. Дмитрий Коляденко, доставая яркие детские носочки из мешка, пошутил: «Житомир-стайл!»

Ранее мы писали, что бывший муж Билык Аслан Ахмадов очень оригинально поздравил сына Табриза с днем рождения. Он выложил в своем Instagram видеоколлаж, составленный из огромного количества фото их общего сына Табриза. А позже сама Билык намекнула на отношения с бывшим, но потом видимо передумала, и на съемки новогодней программы пришла с молодым мужчиной.