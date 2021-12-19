Жена звезды «Секса в большом городе» отреагировала на обвинения в изнасилованиях: все плохо

Тара Уилсон вместе с мужем воспитывают двоих сыновей, младшему – всего полтора года

Актер Крис Нот, которого накануне несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, судя по всему проведет новогодние праздники вдали от своих близких и друзей. Судя по всему, эта история очень ударила по супруге Нота, Таре Уилсон, с которой они растят двоих детей: 13-летнего Ориона и полуторагодовалого Китса.

«Если все так, Крис очень виноват перед ней, – сообщил друг семьи. – Тара сейчас в Лос-Анджелесе и чувствует себя неважно, она очень расстроена... Они планировали провести это Рождество вместе, но теперь уже ничего не известно». Отметим, что в данный момент актер испытывает трудности не только в личной жизни, но и на работе – актерское агентство A3 Artists расторгло контракт с ним.

Ранее мы писали, что еще две женщины обвинили в насилии актера из «Секса в большом городе»: одна – его бывшая.