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    Жена звезды «Секса в большом городе» отреагировала на обвинения в изнасилованиях: все плохо

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    Крис Нот с супругой - Жена звезды «Секса в большом городе» отреагировала на обвинения в изнасилованиях: все плохо
    Крис Нот с супругой
    фото из открытых источников

    Тара Уилсон вместе с мужем воспитывают двоих сыновей, младшему – всего полтора года

    Актер Крис Нот, которого накануне несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, судя по всему проведет новогодние праздники вдали от своих близких и друзей. Судя по всему, эта история очень ударила по супруге Нота, Таре Уилсон, с которой они растят двоих детей: 13-летнего Ориона и полуторагодовалого Китса.

    «Если все так, Крис очень виноват перед ней, – сообщил друг семьи. – Тара сейчас в Лос-Анджелесе и чувствует себя неважно, она очень расстроена... Они планировали провести это Рождество вместе, но теперь уже ничего не известно». Отметим, что в данный момент актер испытывает трудности не только в личной жизни, но и на работе – актерское агентство A3 Artists расторгло контракт с ним.

    Ранее мы писали, что еще две женщины обвинили в насилии актера из «Секса в большом городе»: одна – его бывшая.

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    Теги: Рождество актер история шоу-бизнес изнасилование
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    Жена звезды «Секса в большом городе» отреагировала на обвинения в изнасилованиях: все плохо