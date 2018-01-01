В сети появились первые фото со свадьбы Тимура Мирошниченко

На одного звездного холостяка стало меньше

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко совсем недавно сообщил о своей помолвке с возлюбленной Инной Рудник. Не успели поклонницы ведущего «обмыть слезами» это событие, как в сети появились первые снимки со свадьбы ведущего и его возлюбленной, которые опубликовали гости мероприятия. Как оказалось, свадебная церемония



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На одного звездного холостяка стало меньше

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко совсем недавно сообщил о своей помолвке с возлюбленной Инной Рудник. Не успели поклонницы ведущего «обмыть слезами» это событие, как в сети появились первые снимки со свадьбы ведущего и его возлюбленной, которые опубликовали гости мероприятия.

Как оказалось, свадебная церемония состоялась 21 января в одном из роскошных киевских ресторанов.