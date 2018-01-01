В сети появились первые фото со свадьбы Тимура Мирошниченко
- Сьогодні, 14:45
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Розсилка
На одного звездного холостяка стало меньше
Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко совсем недавно сообщил о своей помолвке с возлюбленной Инной Рудник. Не успели поклонницы ведущего «обмыть слезами» это событие, как в сети появились первые снимки со свадьбы ведущего и его возлюбленной, которые опубликовали гости мероприятия.
Как оказалось, свадебная церемония состоялась 21 января в одном из роскошных киевских ресторанов.
Отметим, что ведущий «Евровидения -2017» сделал предложение своей возлюбленной Инне Рудник в Барселоне. Спустя некоторое время, Тимур опубликовал трогательный пост в соцсети, прочитав который поклонники догадались, что свадьба состоится совсем скоро.
«Наверное, это самый счастливый год моей жизни. Ты дал мне «Евровидение»! Невероятное количество разнообразных проектов, мероприятий и съемок. Я побывал в невероятном количестве мест, открыл для себя три новых страны. Этот год дал мне Тебя! А ты полностью перевернула мою жизнь и продолжишь это делать уже в следующем году. Люблю тебя», - написал Мирошниченко в соцсети и добавил хэшег «наречені».
Кстати, сам Тимур опубликовал одну единственную фотографию в соцсети со свадьбы и отправился с молодой супругой в свадебное путешествие.
«Свадьба - очень сложная история. Ни одной фотки или видео. Потому, что на это нет времени. Но они будут. Потом. А пока мы полетели!», - написал Мирошниченко в Instagram.