Певец Козловский шокировал подписчиков вульгарным фото

Артист не постеснялся опубликовал вульгарный снимок

Популярный украинский певец Виталий Козловский выложил на своей странице в Instagram пикантный снимок с т. н. «улицы разврата» в Таиланде. Именно там артист решил провести один из вечеров своего отпуска. На фото показывается сам Козловский, который держит за грудь одну из красавиц. «Как вы думаете, это со мной две девушки? Или,



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Виталий Козловский

Артист не постеснялся опубликовал вульгарный снимок

Популярный украинский певец Виталий Козловский выложил на своей странице в Instagram пикантный снимок с т. н. «улицы разврата» в Таиланде. Именно там артист решил провести один из вечеров своего отпуска.

На фото показывается сам Козловский, который держит за грудь одну из красавиц. «Как вы думаете, это со мной две девушки? Или, может, два переодетых в девушек парня? Или, может, все-таки среди них одна девушка, а другой – переодетый парень в девушку? Блин. Сам не понял», - подписал фото музыкант.

Также он добавил, что самостоятельно не решился бы взять такую девушку за грудь. «Если что, то мою руку она сама (или сам или само) положила себе на грудь! Ибо я б не посмел», - пишет Козловский.

Многие комментаторы возмущаются таким поведением артиста. Также среди подписчиков оказалось много таких, кто остался недоволен тем, что певец афиширует подобное.

Джерело: Обозреватель