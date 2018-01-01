«Глава пенсионного фонда»: Сатирик высмеял Олега Винника

Майкл Щур подсмеялся над самолюбием и пафосом Олега Винника

Популярный украинский шоу-мен Майкл Щур (Роман Винтонив) высмеял сек-символа украинской эстрады Олега Винника. Он назвал артиста «негласным главой пенсионного фонда Украины». «Это певец, из-за которого украинские бабушки забывают принимать лекарства», - отметил сатирик в своей авторской передаче «#@)₴?$0 с Майклом



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Олег Винник

Майкл Щур подсмеялся над самолюбием и пафосом Олега Винника

Популярный украинский шоу-мен Майкл Щур (Роман Винтонив) высмеял сек-символа украинской эстрады Олега Винника. Он назвал артиста «негласным главой пенсионного фонда Украины».

«Это певец, из-за которого украинские бабушки забывают принимать лекарства», - отметил сатирик в своей авторской передаче «#@)₴?$0 с Майклом Щуром».

«Мы провели эксклюзивное расследование по расследованию ТСН (имеется в виду скандальное расследование о супруге певца) и выяснили, что между Винником и женщинами есть также промежуточный этап – деньги. Забираем у женщин деньги, отдаем Виннику и он приобретает материальные блага. Вследствие, он не представляет жизни без женщин», - утверждает Щур.

Также ведущий акцентировал внимание на эгоизме музыканта. «Он настолько любит себя, что подобрал жену, похожую на самого Винника, а его первая любовь – это он сам», - заявил сатирик.

Кроме того Щур отметил, что тату, о котором когда-то в интервью заявил певец, вероятно, было с его изображением. Даже лирической героиней одного из шлягеров Винника «Нино», по мнению Щура, является сам певец.

«Олег – это Дориан Грей, а Нина – это его картина. Далее наши журналисты пошли в лес искать ту, для которой была написана песня «Вовчиця», но пока они не вернулись… И пока есть в природе рифмы на слово «Нино»: вино, домино, руно, кимоно, г**но, госкино - эти хиты не закончатся никогда», - говорит Щур.

Джерело: Обозреватель