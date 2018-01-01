Организаторы концертов Мэрайи Кери подали на певицу в суд и требуют $3 млн

Промоутеры, которые организовывают концерты певицы Мэрайи Кери в Южной Америке, подали иск в федеральный суд Калифорнии

В иске говорится, что компания Мэрайи Кери отменила два концерта осенью 2016 года. Концерты должны были состояться в рамках тура Sweet Sweet Fantasy в Аргентине и Чили. Промоутеры требуют c Кери 1 миллион долларов как компенсацию за убытки и 2 миллиона долларов за репутационный ущерб, сообщает Billboard. Компания Кери, в свою очередь,



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Промоутеры, которые организовывают концерты певицы Мэрайи Кери в Южной Америке, подали иск в федеральный суд Калифорнии

В иске говорится, что компания Мэрайи Кери отменила два концерта осенью 2016 года.

Концерты должны были состояться в рамках тура Sweet Sweet Fantasy в Аргентине и Чили. Промоутеры требуют c Кери 1 миллион долларов как компенсацию за убытки и 2 миллиона долларов за репутационный ущерб, сообщает Billboard.

Компания Кери, в свою очередь, подала в суд на FEG Entretenimientos еще в январе прошлого года за нарушение контракта. В иске говорится, что певица была вынуждена отменить выступления в Аргентине и Чили, поскольку компания не выплатила ей гонорар в полном объеме к согласованной дате. FEG утверждает, что общая сумма гонорара составляла 703 100 долларов и 75% средств были выплачены.

Однако Мэрайя отменила два концерта, не поставив в известность организаторов. Тем временем в Чили и Аргентине все было готово к приезду поп-дивы, ее ждали поклонники, а в городах, где должны были состояться выступления, висели рекламные баннеры.

Одностороннее аннулирование концертов в Аргентине и Чили - всего за три дня до выступления в Аргентине и менее чем за неделю в Чили - стало существенным нарушением ее обязательств по каждому из соглашений, - уверен адвокат компании FEG Роберт Аллен.

Также Аллен утверждает, что Кери сделала ложные заявления у себя в Twitter, написав, что шоу были отменены из-за небрежности со стороны промоутеров.

Теперь организаторы требуют от Мэрайи Кери компенсацию - 3 миллиона долларов. Даты грядущих судебных разбирательств пока неизвестны.

Джерело: Hello!