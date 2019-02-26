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    Шоу-биз

    В сети появился новый тизер нашумевшего «Короля Льва»

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    В сети появился новый тизер нашумевшего «Короля Льва»

    Режиссером картины выступил Джон Фавро

    18 июля на экраны выходит «Король Лев», ремейк мультфильма 1994 года. И проект уже установил новый рекорд! Как сообщили на официальной странице Walt Disney в Twitter, за первые сутки официальные трейлер набрал более 224 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым роликом кинокомпании.

    А теперь в Сети появился новый тизер «Король Льва».

    Кстати, мультфильм 1994 года обошелся Disney в $45 млн, но зато собрал в прокате 968,5 млн. Посмотрим, какие цифры покажет новинка.

    Известно, что за картину взялся опытный режиссер Джон Фавро, который известен тем, что переснял «Книгу джунглей». Примечательно, в озвучке приняли участие звезды первой величины, серди которых комик Джон Оливер и музыкант Дональд Гловер.

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    В сети появился новый тизер нашумевшего «Короля Льва»
    В сети появился новый тизер нашумевшего «Короля Льва»
    В сети появился новый тизер нашумевшего «Короля Льва»

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