В сети появился новый тизер нашумевшего «Короля Льва»

Режиссером картины выступил Джон Фавро

18 июля на экраны выходит «Король Лев», ремейк мультфильма 1994 года. И проект уже установил новый рекорд! Как сообщили на официальной странице Walt Disney в Twitter, за первые сутки официальные трейлер набрал более 224 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым роликом кинокомпании.

А теперь в Сети появился новый тизер «Король Льва».

Кстати, мультфильм 1994 года обошелся Disney в $45 млн, но зато собрал в прокате 968,5 млн. Посмотрим, какие цифры покажет новинка.

The NEW #TheLionKing teaser looks SO much like the original movie! Check out this side-by-side comparison! pic.twitter.com/O5hsiQP2Qn