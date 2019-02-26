В сети появился новый тизер нашумевшего «Короля Льва»



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Режиссером картины выступил Джон Фавро

18 июля на экраны выходит «Король Лев», ремейк мультфильма 1994 года. И проект уже установил новый рекорд! Как сообщили на официальной странице Walt Disney в Twitter, за первые сутки официальные трейлер набрал более 224 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым роликом кинокомпании.

А теперь в Сети появился новый тизер «Король Льва».

Кстати, мультфильм 1994 года обошелся Disney в $45 млн, но зато собрал в прокате 968,5 млн. Посмотрим, какие цифры покажет новинка.

The NEW #TheLionKing teaser looks SO much like the original movie! Check out this side-by-side comparison! pic.twitter.com/O5hsiQP2Qn — Comicbook.com (@ComicBook) 23 листопада 2018 р.

Известно, что за картину взялся опытный режиссер Джон Фавро, который известен тем, что переснял «Книгу джунглей». Примечательно, в озвучке приняли участие звезды первой величины, серди которых комик Джон Оливер и музыкант Дональд Гловер.



