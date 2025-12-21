Чи зможуть фаворити Monokate перемогти? Анонс відбору Чорногорії на Євробачення-2026

Країна спробує повернутися до фіналу головного пісенного конкурсу Європи

Сьогодні вночі стане відома друга заявка Євробачення-2026: услід за сусідньою до себе Албанією свого представника обере Чорногорія. Про це повідомляє «Главком».

Чорногорія є однією з найменш успішних країн на конкурсі: вона не проходила до фіналу з 2015 року, а також відмовлялася від участі через фінансові проблеми у 2023-2024 роках.

Профіль Чорногорії на конкурсі Кількість виступів: 13 Дебют країни: 2007 рік (Stevan Faddy – «Ajde kroči», непрохід до фіналу) Найкращий результат: тринадцяте місце (Knez – «Adio», 2015 рік) Минулорічний результат: непрохід до фіналу (Nina Žižić – «Dobrodošli»)

Попри це балканська країна налаштована перервати свою серію невдалих виступів, і допоможе їй це зробити національний відбір Montesong, який тричі зазнавав ребрендингу. У 2007-2008 він мав назву MontenegroSong, де спершу учасники обиралися зі своїми піснями, а потім виконували кавери на відомі світу композиції. Надалі країна 10 років відмовлялася від ідеї проводити національний фінал, але у 2018-2019 роках все ж провела Montevizija, який відбувався у кілька раундів. Після цього знову пройшов якийсь час, і минулого року Чорногорія утретє впровадила відбір, назвавши його Montesong, та формалізувала систему відбору до звичної: 50% результату визначатимуть журі і 50% – телеглядачі.

Саме за таким форматом пройде конкурс у Чорногорії сьогодні, і долучитися можуть глядачі з інших країн, включно з Україною. Для цього треба проголосувати через сайт https://vote.rtcg.me/, результати з якого складуть 25% від усіх голосів (ще 25% будуть відведені СМС-голосуванню всередині країни).

Склад учасників Montesong переважно має тих, хто неодноразово змагався у попередніх його версіях. Зокрема, Baryak, Đurđa, Dolce Hera, Tamara Živković, Tina Džankić, Luka Radović брали участь минулого року, а Andrea Demirović є спражньою легендою чорногорської сцени. Вона виступала у всіх трьох варіантах національного відбору, а також представляла свою країну на Євробаченні-2009, де не потрапила до фіналу.

Повний порядок виступів є таким:

Lara Baltić – «Rhythm boy» Stefan Vukotić – «Nedekodirana» Mila Nikić – «Kao varnica» Majda Božović – «Ipak smo ljudi» Krstinja – «Oli oli» Baryak – «Minerva» Neno Murić – «Ako čuješ glas» Lana Lopičić – «Doline» Đurđa – «Dominos» Dolce Hera – «Casanova 91» Tamara Živković – «Nova zora» Andrea Demirović – «I believe» Tina Džankić – «Shadows» Luka Radović – «Pjevaj vilo» Lana Vukčević & Đorđe Savković – «Temperatura»

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот.

№1. Tamara Živković – «Nova zora» («Новий світанок»)

Tamara Živković є співачкою, яка любить експериментувати зі стилем і звучанням. Її дискографія має як швидкі танцювальні треки, так і балади. З однією з таких, «Poguban let», вона брала участь на Montesong минулого року, де посіла дев'яте місце. Також артистка володіє грою на флейті, яку часто використовує у своїх піснях.

Цьогоріч її амбіції є значно вище, адже композиція «Nova Zora» одразу підкорила багатьох слухачів. Стартує трек досить повільно, що наштовхує на асоціації з її минулорічною заявкою, але далі темп швидко піднімається до кінця куплету і переходить у приспів з кількома хуками. Пісня має гарну структуру, яка запам'ятовується, і може претендувати на гарний результат. У номері Тамара використовуватиме гру світла, тож вона спробує підтвердити безапеляційну любов від фанатів Євробачення, які майже одноголосно віддають їй перемогу в Montesong.

№2. Lana Vukčević & Đorđe Savković – «Temperatura» («Температура»)

Цей дует називають майбутнім чорногорської сцени. Обидва виконавці відомі своїми каверами на різноманітні композиції, але на Montesong вони виконають власну пісню під назвою «Temperatura».

Автором музики став «король Балкан» Darko Dimitrov, який мав щонайменше по одній композиції свого авторства на Євробаченні у період 2018-2025 років, за винятком 2023 року. Зокрема, він написав минулорічну заявку Чорногорії, «Dobrodošli», а також конкурсну пісню для ведучої учорашнього албанського відбору, Арилени Ари. У «Temperatura» поєднуються балканські мотиви з вокалізмами від Lana Vukčević та контрастним голосом Đorđe Savković. Слова пісні ж говорять про пристрасне кохання та сильну хімію.

Цікавим фактом є те, що у коментарях до лірик-відео можна знайти повідомлення від учасниці Відбору-2026 та учасниці Євробачення-2021 Катерини Павленко (Monokate), яка сказала: «Я з України, і я зрозуміла цю пісню без перекладу. Браво!». Така підтримка є свідченням того, що сьогодні дует може показати гарний результат у відборі, а можливо навіть і здобути омріяний квиток до австрійського Відня.

№3. Lara Baltić – «Rhythm boy»

Лара Балтіч є переможницею музичного фестивалю для молоді під назвою Ritam Evrope, де вона виконувала пісню «SloMo» бронзової призерки Євробачення-2022 Chanel. Як і Шанель Терреро, Лара славиться поєднанням двох якостей -гарного вокалу та майстерної хореографії.

Їх буде змога побачити і сьогодні, адже Балтіч відкриє Montesong з запальною піснею «Rhythm Boy» про свою бездоганність. Лара почала набирати голоси в різноманітних голосуваннях та рейтингах після виходу репетиції, де вона виконає підтримку в шпагат під час одного з моментів пісні. Загалом для Чорногорії подібна пісня була б ковтком свіжого пісня, адже ця країна надає перевагу більш повільним і драматичним композиціям.

Серед інших тіньових претендентів варто відзначити Đurđa, яка має в авторах відомих шведських композиторів Мелані Вебе та Давіда Ліндгрена Закаріаса, та Baryak, які виграли минулорічний відбір за думкою глядачів.

Фінал Montesong 2025 розпочнеться о 21:00. Переглянути його можна на Youtube-каналі Montesong, а також на офіційному каналі Євробачення для тих країн, де буде геоблок основної трансляції.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.