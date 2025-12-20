Від лауреатки «Нової хвилі» до плагіату: анонс відбору Албанії на Євробачення-2026

Албанія жодного разу не пропустила Євробачення після свого дебюту в 2004 році

Festivali i Këngës є одним з найстаріших пісенних конкурсів Європи

У ніч на 21 грудня визначиться перша пісня Євробачення-2026: свій вибір зробить Албанія. Про це повідомляє «Главком».

Сезон національних відборів традиційно відкриває балканська країна Албанія. Упродовж багатьох років вона в грудні проводить свій Festivali i Këngës, цьогорічна версія якого стане 64-ю в історії конкурсу.

Профіль Албанії на конкурсі Кількість виступів: 21 Дебют країни: 2004 рік (Anjeza Shahini – «The Image Of You», сьоме місце) Найкращий результат: п'яте місце (Rona Nishliu – «Suus», 2012 рік) Минулорічний результат: восьме місце (Shkodra Elektronike – «Zjerm»)

За механікою проведення його часто порівнюють зі ще одним відомим конкурсом, італійським Sanremo. Зокрема, учасники виступають під акомпанемент живого оркестру, а також відбувається розподіл артистів на новачків, серед яких лише частина проходить до фіналу, та досвідчених артистів.

За підсумками трьох ночей (перші дві були присвячені представленню пісень, а третя носила назву «Ніч ностальгії», де учасники віиконували дуети з зірковими албанськими артистами, як-от з учасницями Євробачення у різних роках Anxhela Peristeri, Eneda Tarifa та Jonida Maliqi) до фіналу потрапили такі виконавці:

Gerta Mahmutaj – «Në krahët e tu» Lynx – «Nuk kthehem pas» Frensi – «Tresh» Evi Reçi – «Kodi i jetës» Rezarta Smaja – «Balukeprera» Rigersa Loka – «Albanian Heart» Vedat Ademi – «Kur Fjala Mbaron» Erik Lloshi – «Dy pika dashuri» Kleansa Susaj – «Hije» Sara Kapo – «Të dua shumë» Sheila – «Zemra e Tokës» Savjana Vjerdha – «Dimër për dimër…» 2 Farm – «Valle mbi hi» Kamela Islamaj – «Pa pretendime» Gresa Gjocera & Bledi Kaso – «Busulla e zemrës» Inis Neziri – «Ta kam fal» Lorenc Hasrama – «Lamtumirë» Endri Kaçaçi – «Si Unë» Luna Çausholli – «Pa kufij» Alis – «Nân» Ghiti – «Okej!» Enxhi Nasufi – «Dritë» Fifi & Tiri Gjoci – «Rri»

Формат фіналу протягом останніх кількох років суттєво видозмінювався. Зокрема, у 2023-2024 роках журі стовідсотковим голосуванням визначали переможця Festivali i Këngës, а глядачі – ту заявку, яка представить Албанію на Євробаченні. Після недостатньої прозорості від такого способу минулого року була введена комбінована система голосування: журі мали вагу в 74% голосів, СМС-голосування – 14%, а онлайн-голосування – 13%. Цього ж року буде застосовуватися інший розподіл, який зменшить вплив експертів: тепер голоси розділяться стандартним для більшості національним відборів чином – 50% у журі і 50% у глядачів.

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот.

№1. Inis Neziri – «Ta kam fal» («Я пробачила тебе»)

Ініс Незірі неодноразово брала участь в албанському відборі на Євробачення, але перемоги досягти поки що не змогла. Її найкращим результатом був виступ у 2017 році з потужною баладою Piedestal: тоді 16-річна співачка підкорила багатьох албанських слухачів та посіла третю позицію. З того часу вона набрала популярності, повернулася у 2020 році та брала участь в багатьох інших фестивалях Європи.

Одним з них була «Нова хвиля»: її Незірі виграла у 2019 році, виконуючи пісні російською мовою. Там же вона познайомилася з кількома російськими артистами: наприклад, підсанкційним Філіпом Кіркоровим, за яким продовжує стежити у соціальних мережах і зараз. Тому не виключено, що у разі своєї перемоги вона може звернутися до його послуг щодо постановки конкурсного номеру.

Якщо ж повертатися до її конкурсної заявки, «Ta kam fal», то вона кардинально відрізняється від попередніх спроб Ініс. Цього разу Незірі, хоч все ще і використовує свій потужний тембр, вирішила зробити ставку на більш швидку за темпом пісню, у якій розповідає про болісне кохання та самотність. У своїй постановці ж вона спирається на танцюристів, які оточують її і виконують яскраві рухи та трюки. В Ініс є шанси на перемогу, адже вона може отримати солідну підтримку від інтернет-голосування від фанатів Євробачення, а також судді мають оцінити її голос.

№2. Alis – «Nân» («Мамо»)

Аліс має подібну з попередньою фавориткою історією участі в албанських відборах. Що символічно, він також ставав третім: це трапилося минулого року, де він поступився двом неймовірно сильним заявкам від Shkodra Elektronike та Elvana Gjata.

Однак і йому не вдалося уникнути контраверсійних звинувачень. Зокрема, велика кількість користувачів підозрює виконавця у плагіаті на пісню Мадонни «Like A Prayer», що є доволі сумнівним. Натомість тембр Аліса моментами досить сильно нагадує українського співака Артема Пивоварова (особливо, у частинах з хором).

Конкурсна композиція, «Nân», є глибокою баладою про любов матір. Вона розкриває тему від'їзду дитини з батьківського дому, яка проходить крізь біль розлуки та спогади. Пісня наразі має одні з найвищих оцінок на різноманітних сайтах про Євробачення, а також має одні з найбільших переглядів від глядачів. Востаннє Албанія мала чоловічого соло-виконавця як свого представника на конкурсі у 2018 році, коли Eugent Bushpepa з рокбаладою «Mall» виступав у столиці Португалії, тож Аліс має шанси повторити його долю з урахуванням перспективно високих балів і від журі, і від глядачів.

№3. Fifi & Tiri Gjoci – «Rri» («Залишися»)

Філомена Рачі, більш відома під своїм сценічним псевдонімом Fifi, є справжньою селебриті в Албанії. Вона має понад 700 тисяч підписників в Instagram, відома своїми появами на різноманітних телевізійних шоу (від музичного конкурсу «Kënga Magjike» до албанської версії реаліті-шоу «Big Brother VIP»), а також є авторкою переможної пісні для Juliana Pasha для вже згаданого конкурсу «Kënga Magjike». Сама співачка востаннє співачка брала участь в Кенгесі три роки тому, де виконувала пісню «Stop», будучи вагітною.

На новий Кенгес вона вирішила піти вже не сама, а разом з Tiri Gjoci. Кар'єра співака є також доволі успішною: він свого часу вигравав албанський «Голос» та «Kënga Magjike», а також неодноразово виступав на Festivali i Këngës. Разом з Fifi вони виконають пісню «Rri», де героїня тужить за втраченим коханням і страждає від нещирих ігор партнера. Основою цієї пісні є життєва історія Філомени, адже нараз спекулює інформація, що вона розірвала стосунки зі своїм обранцем Адісом Патуші, від якого народила сина Тео. Саме ця пісня має найвищі прослуховування, і якщо Фіфі вдасться залучити свою фан-базу, то вони з Тірі мають гарні шанси на перемогу.

Серед «тіньових» фаворитів, які можуть нав'язати боротьбу, варто відзначити один з найбільших проривів цього Кенгесу, Sheila, яка зі своєю піснею «Zemra e Tokës» підкорила багатьох слухачів цікавими африканськими мотивами, а також Sara Kapo, яка часто потрапляє на портали новинних ресурсів Албанії через свої висловлювання на різні теми.

Фінал Festivali i Këngës 64 розпочнеться о 22:00. Переглянути його можна на Youtube-каналі албанського мовника RTSH.

