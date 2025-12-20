Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Від лауреатки «Нової хвилі» до плагіату: анонс відбору Албанії на Євробачення-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Албанія жодного разу не пропустила Євробачення після свого дебюту в 2004 році
фото: Eurovisionworld

Festivali i Këngës є одним з найстаріших пісенних конкурсів Європи

У ніч на 21 грудня визначиться перша пісня Євробачення-2026: свій вибір зробить Албанія. Про це повідомляє «Главком»

Сезон національних відборів традиційно відкриває балканська країна Албанія. Упродовж багатьох років вона в грудні проводить свій Festivali i Këngës, цьогорічна версія якого стане 64-ю в історії конкурсу.

Профіль Албанії на конкурсі 

Кількість виступів: 21

Дебют країни: 2004 рік (Anjeza Shahini – «The Image Of You», сьоме місце)

Найкращий результат: п'яте місце (Rona Nishliu – «Suus», 2012 рік)

Минулорічний результат: восьме місце (Shkodra Elektronike – «Zjerm»)

За механікою проведення його часто порівнюють зі ще одним відомим конкурсом, італійським Sanremo. Зокрема, учасники виступають під акомпанемент живого оркестру, а також відбувається розподіл артистів на новачків, серед яких лише частина проходить до фіналу, та досвідчених артистів.

За підсумками трьох ночей (перші дві були присвячені представленню пісень, а третя носила назву «Ніч ностальгії», де учасники віиконували дуети з зірковими албанськими артистами, як-от з учасницями Євробачення у різних роках Anxhela Peristeri, Eneda Tarifa та Jonida Maliqi) до фіналу потрапили такі виконавці: 

  1. Gerta Mahmutaj – «Në krahët e tu»
  2. Lynx – «Nuk kthehem pas»
  3. Frensi – «Tresh»
  4. Evi Reçi – «Kodi i jetës»
  5. Rezarta Smaja – «Balukeprera»
  6. Rigersa Loka – «Albanian Heart»
  7. Vedat Ademi – «Kur Fjala Mbaron»
  8. Erik Lloshi – «Dy pika dashuri»
  9. Kleansa Susaj – «Hije»
  10. Sara Kapo – «Të dua shumë»
  11. Sheila – «Zemra e Tokës»
  12. Savjana Vjerdha – «Dimër për dimër…»
  13. 2 Farm – «Valle mbi hi»
  14. Kamela Islamaj – «Pa pretendime»
  15. Gresa Gjocera & Bledi Kaso – «Busulla e zemrës»
  16. Inis Neziri – «Ta kam fal»
  17. Lorenc Hasrama – «Lamtumirë»
  18. Endri Kaçaçi – «Si Unë»
  19. Luna Çausholli – «Pa kufij»
  20. Alis – «Nân»
  21. Ghiti – «Okej!»
  22. Enxhi Nasufi – «Dritë»
  23. Fifi & Tiri Gjoci – «Rri»

Формат фіналу протягом останніх кількох років суттєво видозмінювався. Зокрема, у 2023-2024 роках журі стовідсотковим голосуванням визначали переможця Festivali i Këngës, а глядачі – ту заявку, яка представить Албанію на Євробаченні. Після недостатньої прозорості від такого способу минулого року була введена комбінована система голосування: журі мали вагу в 74% голосів, СМС-голосування – 14%, а онлайн-голосування – 13%. Цього ж року буде застосовуватися інший розподіл, який зменшить вплив експертів: тепер голоси розділяться стандартним для більшості національним відборів чином – 50% у журі і 50% у глядачів. 

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот. 

№1. Inis Neziri – «Ta kam fal» («Я пробачила тебе»)

Ініс Незірі неодноразово брала участь в албанському відборі на Євробачення, але перемоги досягти поки що не змогла. Її найкращим результатом був виступ у 2017 році з потужною баладою Piedestal: тоді 16-річна співачка підкорила багатьох албанських слухачів та посіла третю позицію. З того часу вона набрала популярності, повернулася у 2020 році та брала участь в багатьох інших фестивалях Європи. 

Одним з них була «Нова хвиля»: її Незірі виграла у 2019 році, виконуючи пісні російською мовою. Там же вона познайомилася з кількома російськими артистами: наприклад, підсанкційним Філіпом Кіркоровим, за яким продовжує стежити у соціальних мережах і зараз. Тому не виключено, що у разі своєї перемоги вона може звернутися до його послуг щодо постановки конкурсного номеру. 

Якщо ж повертатися до її конкурсної заявки, «Ta kam fal», то вона кардинально відрізняється від попередніх спроб Ініс. Цього разу Незірі, хоч все ще і використовує свій потужний тембр, вирішила зробити ставку на більш швидку за темпом пісню, у якій розповідає про болісне кохання та самотність. У своїй постановці ж вона спирається на танцюристів, які оточують її і виконують яскраві рухи та трюки. В Ініс є шанси на перемогу, адже вона може отримати солідну підтримку від інтернет-голосування від фанатів Євробачення, а також судді мають оцінити її голос.  

№2. Alis – «Nân» («Мамо»)

Аліс має подібну з попередньою фавориткою історією участі в албанських відборах. Що символічно, він також ставав третім: це трапилося минулого року, де він поступився двом неймовірно сильним заявкам від Shkodra Elektronike та Elvana Gjata. 

Однак і йому не вдалося уникнути контраверсійних звинувачень. Зокрема, велика кількість користувачів підозрює виконавця у плагіаті на пісню Мадонни «Like A Prayer», що є доволі сумнівним. Натомість тембр Аліса моментами досить сильно нагадує українського співака Артема Пивоварова (особливо, у частинах з хором). 

Конкурсна композиція, «Nân», є глибокою баладою про любов матір. Вона розкриває тему від'їзду дитини з батьківського дому, яка проходить крізь біль розлуки та спогади. Пісня наразі має одні з найвищих оцінок на різноманітних сайтах про Євробачення, а також має одні з найбільших переглядів від глядачів. Востаннє Албанія мала чоловічого соло-виконавця як свого представника на конкурсі у 2018 році, коли Eugent Bushpepa з рокбаладою «Mall» виступав у столиці Португалії, тож Аліс має шанси повторити його долю з урахуванням перспективно високих балів і від журі, і від глядачів. 

№3. Fifi & Tiri Gjoci – «Rri» («Залишися»)

Філомена Рачі, більш відома під своїм сценічним псевдонімом Fifi, є справжньою селебриті в Албанії. Вона має понад 700 тисяч підписників в Instagram, відома своїми появами на різноманітних телевізійних шоу (від музичного конкурсу «Kënga Magjike» до албанської версії реаліті-шоу «Big Brother VIP»), а також є авторкою переможної пісні для Juliana Pasha для вже згаданого конкурсу «Kënga Magjike». Сама співачка востаннє співачка брала участь в Кенгесі три роки тому, де виконувала пісню «Stop», будучи вагітною. 

На новий Кенгес вона вирішила піти вже не сама, а разом з Tiri Gjoci. Кар'єра співака є також доволі успішною: він свого часу вигравав албанський «Голос» та «Kënga Magjike», а також неодноразово виступав на Festivali i Këngës. Разом з Fifi вони виконають пісню «Rri», де героїня тужить за втраченим коханням і страждає від нещирих ігор партнера. Основою цієї пісні є життєва історія Філомени, адже нараз спекулює інформація, що вона розірвала стосунки зі своїм обранцем Адісом Патуші, від якого народила сина Тео. Саме ця пісня має найвищі прослуховування, і якщо Фіфі вдасться залучити свою фан-базу, то вони з Тірі мають гарні шанси на перемогу.

Серед «тіньових» фаворитів, які можуть нав'язати боротьбу, варто відзначити один з найбільших проривів цього Кенгесу, Sheila, яка зі своєю піснею «Zemra e Tokës» підкорила багатьох слухачів цікавими африканськими мотивами, а також Sara Kapo, яка часто потрапляє на портали новинних ресурсів Албанії через свої висловлювання на різні теми. 

Фінал Festivali i Këngës 64 розпочнеться о 22:00. Переглянути його можна на Youtube-каналі албанського мовника RTSH. 

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

Теги: Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатори зазначають, що саме таке поєднання графічних елементів демонструє ДНК конкурсу
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
Нові правила для глядачів Євробачення-2026: жива реакція без обмежень
Євробачення-2026 у Відні змінює правила для глядачів
17 грудня, 15:40
Протест Nemo став частиною більш широкої реакції на рішення Європейського мовного союзу (EBU) дозволити Ізраїлю брати участь у Євробаченні 2026
Переможці Євробачення 2024 року повернуть трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю
12 грудня, 03:52
Ізраїльські фанати вболівали за Рафаеля на цьогорічному Євробаченні
Євробачення-2026. Низка країн бойкотуватиме конкурс через участь Ізраїлю
4 грудня, 20:53
Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому
Євробачення-2026: стали відомі фіналісти Нацвідбору
3 грудня, 10:47
EBU скорочує кількість учасників конкурсу у Відні
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
24 листопада, 17:40
В Україні обрали 15 претендентів на участь у «Євробаченні 2026»
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
24 листопада, 15:58
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Відень прийматиме пісенний конкурс
Євробачення-2026: змінено правила голосування
21 листопада, 17:59

Шоу-біз

Від лауреатки «Нової хвилі» до плагіату: анонс відбору Албанії на Євробачення-2026
Від лауреатки «Нової хвилі» до плагіату: анонс відбору Албанії на Євробачення-2026
Смерть Степана Гіги. Діти та онуки співака дали обіцянку прихильникам
Смерть Степана Гіги. Діти та онуки співака дали обіцянку прихильникам
Оля Полякова випустила нову пісню «Жінка Сніжинка» до новорічних свят
Оля Полякова випустила нову пісню «Жінка Сніжинка» до новорічних свят
Тіна Кароль заспівала легендарну пісню «Шиншила» українською мовою (фото, відео)
Тіна Кароль заспівала легендарну пісню «Шиншила» українською мовою (фото, відео)
«Не можу дивитися на фальш». Артист Борута звинуватив зірок у піарі на смерті Степана Гіги
«Не можу дивитися на фальш». Артист Борута звинуватив зірок у піарі на смерті Степана Гіги
Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років
Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua