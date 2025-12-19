Головна Новини
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
KHAYAT є одним з рекордсменів відбору: для нього цей рік стане четвертим у боротьбі за поїздку на головний пісенний конкурс Європи
За допомогою «Дії» кожен українець може долучитися до вибору десятого фіналіста 

Суспільне Мовлення офіційно розпочало процес відбору десятого учасника фіналу національного відбору, провівши жеребкування кандидатів на останнє вакантне місце. Про це повідомляє «Главком»

Доля вибору вже третій рік опиниться в руках українських глядачів. Раніше статус «дикої карти» отримували ANKA (Відбір-2024, 8-ме місце у фіналі) та Fiїnka (Відбір-2025, 5-те місце у фіналі). 

Учора ж відбулося жеребкування серед шістки виконавців із лонглиста, які напряму вибором продюсерів не потрапили до фінального етапу. За результатами події, яку модерував незмінний голос конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, було визначено порядкові номери претендентів для майбутнього онлайн-голосування.

Список артистів, за яких українці зможуть віддати свій голос у січні через мобільний застосунок «Дія», виглядає таким чином:

  1. KHAYAT
  2. Karyotype
  3. MON FIA
  4. ANSTAY
  5. Марта Адамчук
  6. OKS

Повний склад учасників фіналу стане відомий до 15 січня 2026 року, а саме шоу, де визначать представника України, заплановане на лютий. Переможця, який представлятиме Україну в австрійському Відні, обиратимуть шляхом поєднання балів від професійного журі та глядацького голосування.

Нагадаємо, що раніше стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026. Ними стали переможниці відбору Jerry Heil (у 2024 році з alyona alyona) та Monokate (у 2020 році у складі гурту «Go_A»), фіналісти минулорічного відбору Molodi, учасник попередніх національних відборів Laud, нові виконавці Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, «ЩукаРиба», а також The Elliens, у складі яких фронтвумен є представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко. 

