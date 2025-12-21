В Україні хмарно: погода на 21 грудня

В Україні без істотних опадів, туман

Сьогодні, 21 грудня, в Україні очікується хмарна погода та туман. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без істотних опадів, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла).

Прогноз погоди на 21 грудня Укргідрометцентр

У неділю, 21 грудня, у Києві хмарно. Без істотних опадів. Туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці вночі вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва 21 грудня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться типова зимова погода з невеликими морозами вночі, особливо на півночі та сході, а також незначними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу на початку тижня. Наприкінці тижня погода стабілізується.