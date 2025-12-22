День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Щорічно 22 грудня в Україні відзначають День енергетика

22 грудня 2025 року в Україні відзначають День енергетика – професійне свято працівників енергетичної галузі, які забезпечують виробництво, передачу та постачання електроенергії й тепла, підтримуючи стабільну роботу держави..

Професія енергетика завжди вимагала високої відповідальності, технічних знань і самовідданості. Проте з початком повномасштабної війни її значення зросло в рази. Українські енергетики працюють у надзвичайно складних умовах – під обстрілами, в зоні бойових дій, цілодобово ліквідовуючи наслідки атак на критичну інфраструктуру.

Саме завдяки їхній мужності та професіоналізму вдається відновлювати електропостачання, повертати світло, тепло й воду в міста та села, забезпечувати роботу систем зв’язку, медицини та оборони.

У День енергетика традиційно вітають працівників галузі, відзначають кращих фахівців державними й відомчими нагородами, висловлюють подяку за їхню працю та внесок у розвиток і стійкість країни.

Це свято є нагодою ще раз нагадати про людей, чия робота часто залишається непомітною, але без якої неможливе повсякденне життя сучасного суспільства.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем енергетика.

Історія Дня енергетика

День енергетика було запроваджено ще за радянських часів – у 1966 році. Дату обрали не випадково: 22 грудня припадає на день зимового сонцестояння, коли світловий день є найкоротшим у році. Саме в цей період роль енергетиків стає особливо важливою, адже від стабільного електропостачання залежить робота підприємств, лікарень, транспорту та побут кожної родини.

Після здобуття незалежності Україна зберегла цю дату. У 1993 році свято було офіційно закріплене указом президента України як професійний день працівників енергетичної галузі.

Привітання з Днем енергетика 2025 у прозі

Дорогі енергетики! Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом! Ви – ті, хто дарує світло та тепло в кожен український дім, навіть у найтемніші часи. Нехай у вашому житті завжди буде світло надії, тепло любові та енергія щастя. Міцного здоров'я вам, успіхів у роботі та сімейного затишку!

***

Вітаю з Днем енергетика! Бажаю нових творчих здобутків, невичерпної енергії й сили духу, щоб твоя професійність і надалі примножувала могутність нашої країни.

***

Ваша робота – це невидимий, але такий важливий внесок у наше щоденне життя. Ви працюєте вдень і вночі, у будень і свято, щоб країна жила. Бажаємо вам міцних сил, родинного щастя, віри у власні можливості та незламного духу. Дякуємо за вашу самовідданість!

***

З Днем енергетика! Нехай праця буде стабільною, а кожен день наповнений теплом, світлом і радістю. Бажаю міцного здоров’я, сил і благополуччя!

***

Вітаю з Днем енергетика! Ви – справжні герої, які дарують світло та тепло у кожен дім. Нехай у вашому житті завжди буде яскраво, затишно й щасливо!

***

З професійним святом! Бажаю спокійної безперешкодної роботи, теплоти сердець і яскравого світла в душі. Нехай все у житті горить так само яскраво, як лампочки завдяки вашій праці.

***

Зі святом! Твоя праця робить наші домівки теплими і світлими. Дякуємо за це! Бажаю професійних успіхів, сили й наснаги.

***

Вітаю з Днем енергетика! Бажаю тепла в душі, світла в серці та радості в кожному дні. Нехай ваша праця приносить задоволення, а життя буде сповнене яскравих моментів і щирих усмішок!

***

Щиро вітаю! Дякую за вашу віддану працю – завдяки вам наші оселі завжди наповнені світлом і теплом. Міцного здоров’я, натхнення та яскравих життєвих моментів!

***

З професійним святом! Ми щиро вдячні за те, що завдяки тобі наші оселі завжди наповнені світлом і теплом. Ти – герой, який кожного дня підкорює стихії, щоб усе працювало бездоганно. Бажаємо тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії та завжди гарного настрою. Нехай кожен день дарує тобі нові звершення, тепло рідних сердець і заслужену вдячність!

Вірші до Дня енергетика

Кожен промінь уночі –

Це твої старання й кроки,

Від усіх дверей ключі –

Це заряджені потоки.

Ти невидимий герой,

Що працює вірно, гідно,

Ти в руках тримаєш струм,

Щоб життя текло невпинно.

Тож вітаємо зі святом,

Дякуєм за день та ніч.

І бажаєм щиро щастя

Без життєвих протиріч!

***

Енергетик – світла майстер,

Той, хто силу струму знає,

Хто щодня дарує в дім

Затишок і спокій всім.

Ви працюєте без упину,

Маєте знання і силу,

Щоби лампи запалали,

Щоб домівки зігрівали.

Ми висловлюєм повагу,

Зичим сили і наснаги!

Хай енергія у вас

Б’є ключем в щасливий час!

***

Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

***

Енергія і світло, і тепло…

Як в цих словах душі багато!

Серцям, які дарують всім добро,

Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!

Робота – для держави необхідність,

Важливість і престижність в наші дні.

Хай колектив у злагоді працює

Й дарує людям і тепло, й вогні.

***

Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите людям.

На роботі нових досягнень вам щиро,

І бажань різних виконань – невпинно!

***

У День енергетика, при світлі свічі,

Вітаю тих, хто працює вночі.

І зранку, і вдень, і на вихідних

Світло несе лиш світлі думки!

Привітання з Днем енергетика у листівках