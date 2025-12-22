Головна Новини
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня – День енергетика України
фото з відкритих джерел

Щорічно 22 грудня в Україні відзначають День енергетика

22 грудня 2025 року в Україні відзначають День енергетика – професійне свято працівників енергетичної галузі, які забезпечують виробництво, передачу та постачання електроенергії й тепла, підтримуючи стабільну роботу держави..

Професія енергетика завжди вимагала високої відповідальності, технічних знань і самовідданості. Проте з початком повномасштабної війни її значення зросло в рази. Українські енергетики працюють у надзвичайно складних умовах – під обстрілами, в зоні бойових дій, цілодобово ліквідовуючи наслідки атак на критичну інфраструктуру.

Саме завдяки їхній мужності та професіоналізму вдається відновлювати електропостачання, повертати світло, тепло й воду в міста та села, забезпечувати роботу систем зв’язку, медицини та оборони.

У День енергетика традиційно вітають працівників галузі, відзначають кращих фахівців державними й відомчими нагородами, висловлюють подяку за їхню працю та внесок у розвиток і стійкість країни.

Це свято є нагодою ще раз нагадати про людей, чия робота часто залишається непомітною, але без якої неможливе повсякденне життя сучасного суспільства.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем енергетика.

Історія Дня енергетика

День енергетика було запроваджено ще за радянських часів – у 1966 році. Дату обрали не випадково: 22 грудня припадає на день зимового сонцестояння, коли світловий день є найкоротшим у році. Саме в цей період роль енергетиків стає особливо важливою, адже від стабільного електропостачання залежить робота підприємств, лікарень, транспорту та побут кожної родини.

Після здобуття незалежності Україна зберегла цю дату. У 1993 році свято було офіційно закріплене указом президента України як професійний день працівників енергетичної галузі.

Привітання з Днем енергетика 2025 у прозі

Дорогі енергетики! Прийміть найщиріші вітання з вашим професійним святом! Ви – ті, хто дарує світло та тепло в кожен український дім, навіть у найтемніші часи. Нехай у вашому житті завжди буде світло надії, тепло любові та енергія щастя. Міцного здоров'я вам, успіхів у роботі та сімейного затишку!

***

Вітаю з Днем енергетика! Бажаю нових творчих здобутків, невичерпної енергії й сили духу, щоб твоя професійність і надалі примножувала могутність нашої країни.

***

Ваша робота – це невидимий, але такий важливий внесок у наше щоденне життя. Ви працюєте вдень і вночі, у будень і свято, щоб країна жила. Бажаємо вам міцних сил, родинного щастя, віри у власні можливості та незламного духу. Дякуємо за вашу самовідданість!

***

З Днем енергетика! Нехай праця буде стабільною, а кожен день наповнений теплом, світлом і радістю. Бажаю міцного здоров’я, сил і благополуччя!

***

Вітаю з Днем енергетика! Ви – справжні герої, які дарують світло та тепло у кожен дім. Нехай у вашому житті завжди буде яскраво, затишно й щасливо!

***

З професійним святом! Бажаю спокійної безперешкодної роботи, теплоти сердець і яскравого світла в душі. Нехай все у житті горить так само яскраво, як лампочки завдяки вашій праці.

***

Зі святом! Твоя праця робить наші домівки теплими і світлими. Дякуємо за це! Бажаю професійних успіхів, сили й наснаги.

***

Вітаю з Днем енергетика! Бажаю тепла в душі, світла в серці та радості в кожному дні. Нехай ваша праця приносить задоволення, а життя буде сповнене яскравих моментів і щирих усмішок!

***

Щиро вітаю! Дякую за вашу віддану працю – завдяки вам наші оселі завжди наповнені світлом і теплом. Міцного здоров’я, натхнення та яскравих життєвих моментів!

***

З професійним святом! Ми щиро вдячні за те, що завдяки тобі наші оселі завжди наповнені світлом і теплом. Ти – герой, який кожного дня підкорює стихії, щоб усе працювало бездоганно. Бажаємо тобі міцного здоров’я, невичерпної енергії та завжди гарного настрою. Нехай кожен день дарує тобі нові звершення, тепло рідних сердець і заслужену вдячність!

Вірші до Дня енергетика

Кожен промінь уночі –
Це твої старання й кроки,
Від усіх дверей ключі –
Це заряджені потоки.
Ти невидимий герой,
Що працює вірно, гідно,
Ти в руках тримаєш струм,
Щоб життя текло невпинно.
Тож вітаємо зі святом,
Дякуєм за день та ніч.
І бажаєм щиро щастя
Без життєвих протиріч!

***

Енергетик – світла майстер,
Той, хто силу струму знає,
Хто щодня дарує в дім
Затишок і спокій всім.
Ви працюєте без упину,
Маєте знання і силу,
Щоби лампи запалали,
Щоб домівки зігрівали.
Ми висловлюєм повагу,
Зичим сили і наснаги!
Хай енергія у вас
Б’є ключем в щасливий час!

***

Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

***

Енергія і світло, і тепло…
Як в цих словах душі багато!
Серцям, які дарують всім добро,
Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!
Робота – для держави необхідність,
Важливість і престижність в наші дні.
Хай колектив у злагоді працює
Й дарує людям і тепло, й вогні.

***

Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите людям.
На роботі нових досягнень вам щиро,
І бажань різних виконань – невпинно!

***

У День енергетика, при світлі свічі,
Вітаю тих, хто працює вночі.
І зранку, і вдень, і на вихідних
Світло несе лиш світлі думки!

Привітання з Днем енергетика у листівках

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 1
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 2
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 3
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 4
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 5
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 6
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 7
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 8
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 9
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках фото 10

