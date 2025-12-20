Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Смерть Степана Гіги. Діти та онуки співака дали обіцянку прихильникам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Степан Гіга з донькою Квітославою, сином Степаном (ліворуч) та онуком Даніелем
фото: Квітослава Гіга/Facebook

Рідні легендарного співака розповіли, що, попри біль втрати, відчувають велику вдячність та гордість за те, що є дітьми великої людини

Діти та онук покійного Степана Гіги пообіцяли зробити все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що створював їхній батько й дідусь, щоб його шлях, голос і цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей. З таким посланням вони звернулися в соцмережах до рідних, друзів, колег та всіх, хто любив та шанував легендарного співака, передає «Главком».

«Від імені дітей та онука, щиро дякуємо кожному, хто прийшов провести нашого тата в останню дорогу, хто розділив із нами цей важкий біль. За те, що знайшли слова підтримки або просто мовчки були поруч. За ваші молитви, теплі спогади, квіти й сльози – як знак любові та поваги», – йдеться у зверненні.

Нащадки Степана Гіги називають його людиною великого серця: «Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід – у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх».

Рідні додали, що сьогодні їм особливо боляче усвідомлювати втрату, але водночас вони відчувають велику вдячність та гордість за те, що є дітьми великої людини.

«Світла пам’ять про нього назавжди залишиться з нами. Нехай Господь упокоїть його душу, а вам усім віддячить за добро і підтримку. Ми прощаємося, але не прощаємося з пам’яттю. Вона житиме в наших серцях, у спогадах і в тому світлі, яке він залишив після себе. Дякуємо всім, хто розділив із нами цей день прощання», – написали діти та онук Степана Гіги.

Вони пообіцяли, що справа життя їхнього батька й дідуся житиме далі: «Ми зробимо все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей».

Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. На сумну звістку відреагували друзі та колеги Степана Петровича. «Главком» зібрав спогади митців про народного артиста України, чиї пісні об'єднували націю. 

14 грудня ввечері у Гарнізонному храмі відбулося прощання з народним артистом, а 15 грудня у тому ж храмі – чин похорону. Як оцінили поліцейські на прохання «Главкома», на парастас прийшло близько пів тисячі людей, і ще близько тисячі – на похорон.

До слова, Народний артист України Ярослав Борута звинуватив українських зірок у піарі на смерті легендарного співака Степана Гіги.

Читайте також:

Теги: Степан Гіга смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
22 листопада, 08:48
У пожежі загинули двоє хлопчиків 5 та 7 років, трирічна дівчинка і немовля 10 місяців
На Черкащині чотири дитини загинули в пожежі: матір отримала підозру
26 листопада, 15:31
Нещодавно Степан Гіга потрапив у лікарню, де йому провели термінову операцію
Помер Степан Гіга
12 грудня, 20:17
Візит Зеленського до Купʼянська, смерть Степана Гіги. Головне за 12 грудня
Візит Зеленського до Купʼянська, смерть Степана Гіги. Головне за 12 грудня
12 грудня, 21:25
Український турист на авто помстився за викрадення 35 тис. євро
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
20 листопада, 17:51
Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
3 грудня, 11:26
Криштофович народився у 1947 у Києві
Помер режисер В'ячеслав Криштофович
7 грудня, 12:42
Де Бук брав участь у двох чемпіонатах світу
Колишній захисник збірної Бельгії з футболу помер через крововилив у мозок
8 грудня, 16:18
Клименко з листопада перебував у комі через тяжку хворобу
Помер виконавець хіта «Танцюй зі мною повільно»
7 грудня, 13:21

Шоу-біз

Смерть Степана Гіги. Діти та онуки співака дали обіцянку прихильникам
Смерть Степана Гіги. Діти та онуки співака дали обіцянку прихильникам
Оля Полякова випустила нову пісню «Жінка Сніжинка» до новорічних свят
Оля Полякова випустила нову пісню «Жінка Сніжинка» до новорічних свят
Тіна Кароль заспівала легендарну пісню «Шиншила» українською мовою (фото, відео)
Тіна Кароль заспівала легендарну пісню «Шиншила» українською мовою (фото, відео)
«Не можу дивитися на фальш». Артист Борута звинуватив зірок у піарі на смерті Степана Гіги
«Не можу дивитися на фальш». Артист Борута звинуватив зірок у піарі на смерті Степана Гіги
Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років
Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років
Алла Мазур розповіла про особливий запис Гімну до новорічної ночі
Алла Мазур розповіла про особливий запис Гімну до новорічної ночі

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua