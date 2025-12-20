Смерть Степана Гіги. Діти та онуки співака дали обіцянку прихильникам

Рідні легендарного співака розповіли, що, попри біль втрати, відчувають велику вдячність та гордість за те, що є дітьми великої людини

Діти та онук покійного Степана Гіги пообіцяли зробити все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що створював їхній батько й дідусь, щоб його шлях, голос і цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей. З таким посланням вони звернулися в соцмережах до рідних, друзів, колег та всіх, хто любив та шанував легендарного співака, передає «Главком».

«Від імені дітей та онука, щиро дякуємо кожному, хто прийшов провести нашого тата в останню дорогу, хто розділив із нами цей важкий біль. За те, що знайшли слова підтримки або просто мовчки були поруч. За ваші молитви, теплі спогади, квіти й сльози – як знак любові та поваги», – йдеться у зверненні.

Нащадки Степана Гіги називають його людиною великого серця: «Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід – у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх».

Рідні додали, що сьогодні їм особливо боляче усвідомлювати втрату, але водночас вони відчувають велику вдячність та гордість за те, що є дітьми великої людини.

«Світла пам’ять про нього назавжди залишиться з нами. Нехай Господь упокоїть його душу, а вам усім віддячить за добро і підтримку. Ми прощаємося, але не прощаємося з пам’яттю. Вона житиме в наших серцях, у спогадах і в тому світлі, яке він залишив після себе. Дякуємо всім, хто розділив із нами цей день прощання», – написали діти та онук Степана Гіги.

Вони пообіцяли, що справа життя їхнього батька й дідуся житиме далі: «Ми зробимо все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей».

Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. На сумну звістку відреагували друзі та колеги Степана Петровича. «Главком» зібрав спогади митців про народного артиста України, чиї пісні об'єднували націю.

14 грудня ввечері у Гарнізонному храмі відбулося прощання з народним артистом, а 15 грудня у тому ж храмі – чин похорону. Як оцінили поліцейські на прохання «Главкома», на парастас прийшло близько пів тисячі людей, і ще близько тисячі – на похорон.

До слова, Народний артист України Ярослав Борута звинуватив українських зірок у піарі на смерті легендарного співака Степана Гіги.