Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Організатори зазначають, що саме таке поєднання графічних елементів демонструє ДНК конкурсу
фото: EBU/ORF

Автором є вже незмінний німецький художник-постановник

Австрійський мовник ORF презентував концепцію сцени для 70-го пісенного конкурсу Євробачення, який пройде у Відні в травні 2026 року.

Автором дизайну став відомий німецький фахівець Флоріан Відер, для якого це вже десята робота в межах конкурсу. Центральним елементом сцени у залі «Wiener Stadthalle» стане гігантська LED-поверхня у формі вигнутого листка, що символізує зародження нового потенціалу та єднання європейської культури. Візуальна концепція натхненна мистецьким рухом Віденської сецесії, що відображається у прагненні вийти за межі традиційних форм.

Флоріан Відер продовжує гру з геометричними формами у своїх дизайнах сцен
Флоріан Відер продовжує гру з геометричними формами у своїх дизайнах сцен
фото: EBU/ORF

Дизайн базується на трьох ключових елементах: органічному «листку», енергійній «кривій лінії», що втілює резонанс і віденський шарм, та золотистому «конструкті», який поєднує художнє бачення з функціональністю.

Важливою особливістю стане пряме з'єднання сцени з грінрумом спеціальним містком, що дозволить артистам проходити крізь глядацьку залу, зокрема під час традиційної ходи переможця. Організатори обіцяють не лише візуальне, а й технологічне оновлення: вперше в історії шоу використовуватимуть камери «Arri» для створення кінематографічного ефекту в стилі Голлівуду, як у фільмах-концертах Тейлор Свіфт чи «Coldplay».

Півфінали головного музичного конкурсу Європи відбудуться 12 та 14 травня, а грандіозний фінал заплановано на 16 травня. Євробачення вдруге повертається до Відня: у 2015 році це сталося завдяки перемозі Conchita Wurst з павербаладою «Rise Like a Phoenix», а цього року – завдяки виступу JJ з піснею «Wasted Love». 

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

Теги: Євробачення

