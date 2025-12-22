Стала відома представниця Чорногорії на Євробаченні-2026

Tamara Živković з другої для себе спроби змогла поїхати на Євробачення

Головна фаворитка здобула перемогу в національному відборі

Tamara Živković з піснею «Nova zora» («Новий світанок») представить Чорногорію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомлялося в анонсі до Montesong, Tamara Živković була головною фавориткою на перемогу. Вона виступила у фіналі під 11-м номером, і показала динамічну постановку з гарним вокалом та хореографією.

Велику роль у перемозі Тамари відіграли журі, по яким вона стабільно отримувала високі бали, які були конвертовані в найвищі 12 балів. По глядачах Живковіч отримала вісім балів, але це не завадило їй перемогти, адже друге місце по журі, Majda Božović, отримала нуль за телеголосування, а Lara Baltić, у якої було перше місце від публіки, отримала низькі балі від професійних критиків. У підсумку з 20 балами Tamara Živković спробує повернути свою країну до фіналів Євробачення на ювілейному 70-му конкурсі у Відні.

Результати Montesong 2025

Tamara Živković – «Nova zora» 22 бали Lara Baltić – «Rhythm boy» 18 балів Lana Vukčević & Đorđe Savković – «Temperatura» 13 балів Krstinja – «Oli oli» 12 балів Majda Božović – «Ipak smo ljudi» 10 балів

Пісня переможниці: Tamara Živković – «Nova zora» («Новий світанок»)

Tamara Živković є співачкою, яка любить експериментувати зі стилем і звучанням. Її дискографія має як швидкі танцювальні треки, так і балади. З однією з таких, «Poguban let», вона брала участь на Montesong минулого року, де посіла дев'яте місце. Також артистка володіє грою на флейті, яку часто використовує у своїх піснях.

Цьогоріч її амбіції були значно вищими, адже композиція «Nova Zora» одразу підкорила багатьох слухачів. Стартує трек досить повільно, що наштовхує на асоціації з її минулорічною заявкою, але далі темп швидко піднімається до кінця куплету і переходить у приспів з кількома хуками. Пісня має гарну структуру, яка запам'ятовується, і може претендувати на гарний результат у Відні.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.