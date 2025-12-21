Головна Скотч Шоу-біз
Визначився другий учасник Євробачення-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Найкращим результатом для Албанії на конкурсі є п'яте місце у 2012 році
фото: Eurovisionworld

Албанські судді та глядачі зійшлися у своєму переможцеві 

Alis з піснею «Nân» («Мамо») представить Албанію на 70-му пісенному конкурсі Євробачення в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком»

Як повідомлялося в анонсі до фіналу національного відбору цієї країни, Alis був одним з головних фаворитів Festivali i Këngës. Він виступив у фіналі під 20-м номером та зібрав гучні овації публіки, через які ведуча, учасниця скасованого Євробачення-2020 Арилена Ара, була змушена дещо заспокоїти публіку та підготувати її до наступного номеру. 

За підсумками голосування журі Alis отримав майже всі 12 балів, але через нуль від одного з членів він мав перевагу над другим місцем, яким була Sheila, усього три бали. У підсумку це не завадило йому перемогти, адже він отримав максимальний бал і від публіки та представить свою країну на пісенному конкурсі в Австрії. 

Результати Festivali i Këngës 64

  1. Alis – «Nân» 152 бали
  2. Inis Neziri – «Ta kam fal» 102 бали
  3. Sheila – «Zemra e Tokës» 93 бали
  4. Fifi & Tiri Gjoci – «Rri» 85 балів
  5. Vedat Ademi – «Kur Fjala Mbaron» 63 бали

Виступ переможця: Alis – «Nân» («Мамо»)

Аліс став третім на національному відборі Албанії минулого року, де він поступився двом неймовірно сильним заявкам від Shkodra Elektronike та Elvana Gjata. 

Конкурсна композиція, «Nân», є глибокою баладою про любов матір. Вона розкриває тему від'їзду дитини з батьківського дому, яка проходить крізь біль розлуки та спогади. Пісня наразі має одні з найвищих оцінок на різноманітних сайтах про Євробачення, а також має одні з найбільших переглядів від глядачів. Востаннє Албанія мала чоловічого соло-виконавця як свого представника на конкурсі у 2018 році, коли Eugent Bushpepa з рокбаладою «Mall» виступав у столиці Португалії, тож Аліс повторить його долю з урахуванням високих балів і від журі, і від глядачів. 

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

