В Україні хмарно: погода на 19 грудня

На Лівобережжі, в західних і Житомирській областях можливе утворення туману

Сьогодні, 19 грудня, в Україні хмарно, туманно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, але на Лівобережжі, в західних і Житомирській областях можливе утворення туману. Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень в західних та південних областях 3-8° тепла), в Криму вночі 2-7° тепла, а в денні години 7-12°.

Прогноз погоди на 19 грудня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 19 грудня, у Києві хмарно. Без опадів. Вночі та вранці по Київській області місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці вночі та вдень 0-2° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться типова зимова погода з невеликими морозами вночі, особливо на півночі та сході, а також незначними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу на початку тижня. Наприкінці тижня погода стабілізується.