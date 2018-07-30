На паркет шоу «Танцы со звездами» выйдет главный оперативник Украины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павел Вишняков

Главный герой сериала «Опер по вызову» Павел Вишняков согласился принять участие в танцевальном проекте

Сегодня стало известно имя седьмого участника нового сезона шоу «Танцы со звездами». Благодаря #танціззіркамиchallenge который проходит в соцсети Instagram, телезрители и поклонники проекта узнают, кто же из звездных участников выйдет осенью на главный танцпол Украины.

На своей странице в соцсети Павел опубликовал видео, в котором согласился стать участником проекта, а также передал вызов украинской певице Michelle Andrade.

Публикация от Вишняков Павел (@vishniakov_pavel_) 30 Июл 2018 в 3:36 PDT

Напомним, что в проекте согласились принять участие: Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин и американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин.