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    Шоу-биз

    На паркет шоу «Танцы со звездами» выйдет главный оперативник Украины

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    Павел Вишняков - На паркет шоу «Танцы со звездами» выйдет главный оперативник Украины
    Павел Вишняков

    Главный герой сериала «Опер по вызову» Павел Вишняков согласился принять участие в танцевальном проекте

    Сегодня стало известно имя седьмого участника нового сезона шоу «Танцы со звездами». Благодаря #танціззіркамиchallenge который проходит в соцсети Instagram, телезрители и поклонники проекта узнают, кто же из звездных участников выйдет осенью на главный танцпол Украины.

    На своей странице в соцсети Павел опубликовал видео, в котором согласился стать участником проекта, а также передал вызов украинской певице Michelle Andrade.

    Напомним, что в проекте согласились принять участие: Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин и американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин.

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