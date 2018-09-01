Маккейн вважав візит на Майдан одним з найвищих моментів свого життя – спогади дипломата



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Маккейн під час Євромайдану

Маккейн був дуже душевною людиною, згадує дипломат

Сенатор Джон Маккейн був дуже зворушений тим, що відбувалось в той час в Україні, ділиться спогадами дипломат США, який супроводжував Маккейна під час перебування сенатора в Києві в грудні 2013 року.

«На той час я жив в Україні і відповідав за економічний напрямок в роботі Посольства США. Я супроводжував сенатора під час його перебування в Києві протягом масштабних демонстрацій на Майдані», - говорить Девід Мілі в інтерв'ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

«Одного вечора я супроводжував сенатора Маккейна на Майдан і ми пішли до будинку Профспілок на сьомий поверх. Тривала демонстрація, у якій брали участь 250 тисяч людей, наскільки я пам'ятаю. Грала рок-група «Океан Ельзи».

Сенатор Маккейн та я стояли і дивились у вікно і в певний момент вокаліст «Океану Ельзи» звернувся до людей, щоб вони включили свої мобільні телефони і повернулись в напрямку до нас. Всі зробили це одночасно і сенатор Маккейн повернувся до мене і сказав: «Девід, це один з найбільш надзвичайних моментів мого життя» і я погоджуюсь.

Маккейн був дуже душевною людиною, згадує Мілі.

«Він справді вирізнявся. Він був дуже душевною людиною. Його дуже глибоко зворушило те, що відбувалось в Україні. Він говорив про це. Знову ж, він звертаючись до мене назвав це. Його дуже зворушило те, що він побачив і глибина відданості тих, хто брав участь в демонстрації», - згадує Мілі.

Сенатор завжди підтримував боротьбу за свободу. Досвід роботи сенатором а також минуле Маккейна зіграло свою роль в формуванні його переконань, вважає дипломат.

«Боротьба за свободу мала глибинне значення для нього і думаю, те що відбувалось в Україні потужно резонувало для нього на особистому рівні а також на рівні стратегічному. Він вважав, що це в інтересах США і в інтересах світової стабільності, щоб люди втілювали своє прагнення жити в демократії».

Візит Маккейна до України став важливим сигналом для протестуючих на Майдані. «Вважаю, його візит мав великий вплив. Частково саме завдяки цьому візиту українці пам'ятають, що США дуже підтримували їх прагнення до свободи на той час», - переконаний дипломат.

Мілі, який перебував в Києві під час протестів на Майдані був глибоко вражений відданістю та самоорганізацією людей. «Це тривало декілька місяців, день за днем люди організовувались самі на мирний протест. Я ніколи не забуду цю самоорганізацію і силу духу, яку вони виявили протягом цього часу. Знаю, що часом було насильство і насильство було після цього, але людьми на той час рухало прагнення до життя у некорумпованому вільному середовищі, з можливістю розвивати зв'язки з Європейським Союзом. Цього я ніколи не забуду», - говорить Мілі.

Нагадаємо, 30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна. Також нову штаб-квартиру НАТО можуть назвати на честь Маккейна. Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на проспект Маккейна.

Маккейн буде похований 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі (штат Меріленд), яку він закінчив у 1958 році.