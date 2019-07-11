Вакарчук скрывал их долгие годы. Лидер партии «Голос» удивил сеть фото жены и дочери

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Поход в политику вынуждает Святослава Вакарчука открыться общественности

Вакарчук может легко и просто говорить на любые темы, кроме одной — личная жизнь. Почему-то, о своей семье Святослав рассказывает очень мало и очень редко

Святослав Вакарчук показал в сети редкие семейные фото, которые для многих поклонников стали настоящим откровением - про дочку музыканта и политика мало что было известно. На снимке вокалист «Океан Ельзи» и лидер партии «Голос» с женой Лялей и падчерицей Дианой.

instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

В заметке к фото Вакарчук поблагодарил родных женщин за их поддержку. Стоит заметить, что артист чуть ли не впервые опубликовал снимки со своими родными, обычно он скрывает от публики свою личную жизнь.

«По-моему, о Ляле уже все знают. А я просто не хочу, чтобы моя личная жизнь становилась достоянием общественности. Я слишком ценю чувства, нашу внутреннюю связь, и не хочу к нам никого пускать», - рассказывает Славик в одном из многочисленных интервью.

Верная спутница жизни фронтмена — его красавица-жена Ляля Фонарева – начала свою карьеру как стилист. Женщина училась в Лондонской школе стилистов Toni& Guyи проработала в столице Великобритании в течение двух лет.

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По возвращении в Украину она стала имиджмейкером группы «Океан Эльзы», Александра Пономарева, Марины Одольской и других украинских музыкантов.

До знакомства со Святославом Вакарчуком его избранница уже была замужем. От первого мужа Владимира Тарасюка, владельца сети парикмахерских салонов, у нее в 1993 году родилась дочь Диана.

Вакарчук познакомился с Лялей в студенческие годы, когда о мировой славе и популярности еще и мысли не было. Красивая девушка понравилась молодому музыканту, поэтому совсем неудивительно, что позже он посвятил ей много песен.

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Официально супругами Вакарчук и Ляля стали только в 2015-м. До этого они жили в гражданском браке целых 15 лет. Свою свадьбу они сыграли скромно, без пафоса и камер, во Львове, в кругу самых близких друзей и родных.

«Все браки заключаются на небесах. И я больше ничего не хочу говорить. Это наше внутреннее дело, мы сами разберемся… И никогда, каким бы известным я ни стал, не собираюсь делать всеобщим достоянием свои именины, крестины, свадьбу… Не хочу делать театральные постановки на тему личных отношений», - говорил он в одном из интервью.

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Кроме того, что Ляля является его женой, она еще и работает арт-директором группы «Океан Эльзы», поэтому пара почти все время проводит вместе. Также Фонарева занимается бизнесом, по слухам, она является владелицей магазина одежды и салона красоты «911».

Ляля снялась в клипе на песню Вакарчука «Холодно», а дочь Ляли, Диана, появилась в видеоряде клипа на песню «Без бою», ее легко узнать среди числа других актеров – она очень похожа на свою мать.

За более чем два десятка лет Диана стала для Святослава практически родной дочерью.

Девушка училась в Киеве в гимназии и университете имени Тараса Шевченка, а 13 декабря 2018 года закончила Ноттингемский университет в Британии и получила диплом магистра.

Стоимость обучения на факультете на магистратуре для иностранных студентов, на котором училась Диана, составляет 14,5 тысяч фунтов стерлингов в год (около 470 тысяч гривен по нынешнему курсу).

Таким образом, двухлетнее обучение обошлось в среднем в 940 тыс. гривен.

Диана любит собак и кошек, увлекается сферой моды, работала в магазинах одежды. Также на ее страничке в Facebookможно увидеть патриотические комментарии и посты, а также осуждение российской агрессии.

Бойфренд Дианы Михаил Шестухин живет в Киеве, а родом из Луганска. Молодой человек получил высшее образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете, работал в сфере IT. Михаил поддерживает новосозданную партию Святослава Вакарчука «Голос».

Для Вакарчука, семья — это то, что он тщательно скрывает от общественности. Также он не раз отмечал, что не хочет пиариться на этой теме.

«Я - человек, который очень ценит свою семью, который всегда очень ревниво оберегал ее, будучи человеком, который постоянно виден только в сфере шоу-бизнеса. Буду стараться исповедовать этот принцип и сейчас. На камеру демонстрировать специально свою жизнь я не собираюсь. Для меня семейные ценности — это то, в чем я живу», - пояснил он.

«Где это будет абсолютно уместно, а не нарочито, мы собираемся быть вместе и в публичном смысле тоже. Но я не из тех политиков, которые используют семью ради определенного положительного имиджа или ради пиара. Я вообще не люблю дешевый пиар», - также отметил Вакарчук.