Дочь Поляковой честно ответила на провокационные вопросы про маму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос

Оказалось, что вопросов у фанатов звезднойдевочки накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни. В итоге получилось полноценное интервью с откровенными ответами Маши, которое она сопроводила профессиональными кадрами с фотосессии в Греции.

Основной интерес представляли взаимоотношения Маши с ее мамой, певицей Олей Поляковой. Ответы юной модели доказали, что в семье у нее гармония, а с мамой она легко находит общий язык.

Так, выяснилось, что Маше вполне хватает времени на общение с мамой и звездная мама никогда не ругает дочь за плохие оценки. Маша рассказала, что не хотела бы выглядеть слишком похожей на маму, поэтому никогда не сделает такой же цвет волос.

Но самым важным признанием подростка стала мысль о том, что ей совершенно не трудно быть дочерью популярных родителей.

instagram.com/mashapolyakova

Также Маша рассказала о своих многочисленные увлечения, среди которых фигурное катание, верховая езда, сольфеджио, музлит, танцы, плаванье, английский и матем, гитара, фортепиано. А также о том, что в будущем планирует выбрать связанную с шоу-бизнесом профессиюпрофессию.

Не обошлось и без хейтеров, который стал задавать провокационный вопросы, но и тут девушка нашла что ответить.

«Серьозный вопрос почему ты из себя строишь очень гордится девчонку, пытаешься везде быть похожой на маму. Ты не думала, что тебе нужно быть немного попроще - я не строю из себя позорит, и по чему ты это говоришь, если ты меня лично не знаешь?»

Полякова также рассказала о планах на участие в шоу, своих заработках и честно ответила, пользовалась ли своим особым положением «звездной дочки».

Джерело: rbc.ua