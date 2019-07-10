Певица Наталья Могилевская решила составить конкуренцию Екатерине Кухар



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Наталья Могилевская решилась заняться классическим балетом

Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая трижды принимала участие в «Танцах со звездами», не раз признавалась в любви этому виду искусства.

А недавно звезда решила улучшить свои танцевальные умения и заняться классическим балетом. На своей странице в Instagram Наталья опубликовала снимок из балетного класса, на котором она позировала вместе со своим преподавателем.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Как же я люблю танцевать! Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу. Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носочек, делать ровную спинку - очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это дает на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас!», - поделилась впечатлениями Могилевская.

Фанаты певицы похвалили ее за работу над собой и пожелали удачи в изучении балета.

«Наташенька Вы умеет вдохновить на новые свершения. Обожаю! #НаташенькуМогилевскую», «Натали, вы большая молодец. Удачи вам!!!», «Все направления и виды хореографии прекрасны и хороши по своему, но классический танец - это вершина вершин. Удачи вам», - написали пользователи сети.

Джерело: rbc.ua