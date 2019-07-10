  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Певица Наталья Могилевская решила составить конкуренцию Екатерине Кухар

    • Розсилка
    Певица Наталья Могилевская решила составить конкуренцию Екатерине Кухар
    barvinenko.com.ua

    Наталья Могилевская решилась заняться классическим балетом

    Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая трижды принимала участие в «Танцах со звездами», не раз признавалась в любви этому виду искусства. 

    А недавно звезда решила улучшить свои танцевальные умения и заняться классическим балетом. На своей странице в Instagram Наталья опубликовала снимок из балетного класса, на котором она позировала вместе со своим преподавателем. 

    nataliya_mogilevskaya_65907103_1202003726625974_8316156494903770275_n

    instagram.com/nataliya_mogilevskaya

     «Как же я люблю танцевать! Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу. Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носочек, делать ровную спинку - очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это дает на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас!», - поделилась впечатлениями Могилевская.

    Фанаты певицы похвалили ее за работу над собой и пожелали удачи в изучении балета.

    «Наташенька Вы умеет вдохновить на новые свершения. Обожаю! #НаташенькуМогилевскую», «Натали, вы большая молодец. Удачи вам!!!», «Все направления и виды хореографии прекрасны и хороши по своему, но классический танец - это вершина вершин. Удачи вам», - написали пользователи сети.

     

    Джерело: rbc.ua

    Читайте також
    знаменитости Наталья Могилевская певица Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ