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    Верка Сердючка записала сенсационное видеообращение к Melovin: Кайфани и спали все к едренной матери!

    Эпатажная украинская звезда решила поддержать украинского представителя на Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»
    Верка Сердючка не понаслышке знает, как чувствует себя конкурсант накануне престижного европейского конкурса. Ведь практически каждый год на представителя Украины ожидает не только шквал аплодисментов, но и океан критики. При чем, не из уст европейского зрителя, а от соотечественников.  И этот год не стал исключением. Именно поэтому,
    • Сьогодні, 07:06
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    Эпатажная украинская звезда решила поддержать украинского представителя на Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»

    Верка Сердючка не понаслышке знает, как чувствует себя конкурсант накануне престижного европейского конкурса. Ведь практически каждый год на представителя Украины ожидает не только шквал аплодисментов, но и океан критики. При чем, не из уст европейского зрителя, а от соотечественников. 

    И этот год не стал исключением. Именно поэтому, эпатажная звезда решила поддержать представителя Украины на «Евровидении-2018» и записала видео, которое продемонстрировали во время пресс-конференции артиста. 

    «Melovin, спасибо что ты появился в нашей жизни, потому что после победы Кончиты Вурст моя мама три года ходила с бородой. Тебе хорошо выступить, не думать ни про какое первое место, просто на сцене кайфануть и просто всех сжечь к едреной матери», - пожелала Сердючка конкурсанту.

    Напомним, что в этом году «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне (Португалия) 8,10 и 12 мая. Melovin исполнит песню Under The Ladder во втором полуфинале 10 мая под номером 18.

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