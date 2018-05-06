Верка Сердючка записала сенсационное видеообращение к Melovin: Кайфани и спали все к едренной матери!

Эпатажная украинская звезда решила поддержать украинского представителя на Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»

Верка Сердючка не понаслышке знает, как чувствует себя конкурсант накануне престижного европейского конкурса. Ведь практически каждый год на представителя Украины ожидает не только шквал аплодисментов, но и океан критики. При чем, не из уст европейского зрителя, а от соотечественников. И этот год не стал исключением. Именно поэтому,



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Эпатажная украинская звезда решила поддержать украинского представителя на Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»

Верка Сердючка не понаслышке знает, как чувствует себя конкурсант накануне престижного европейского конкурса. Ведь практически каждый год на представителя Украины ожидает не только шквал аплодисментов, но и океан критики. При чем, не из уст европейского зрителя, а от соотечественников.

И этот год не стал исключением. Именно поэтому, эпатажная звезда решила поддержать представителя Украины на «Евровидении-2018» и записала видео, которое продемонстрировали во время пресс-конференции артиста.

«Melovin, спасибо что ты появился в нашей жизни, потому что после победы Кончиты Вурст моя мама три года ходила с бородой. Тебе хорошо выступить, не думать ни про какое первое место, просто на сцене кайфануть и просто всех сжечь к едреной матери», - пожелала Сердючка конкурсанту.

Напомним, что в этом году «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне (Португалия) 8,10 и 12 мая. Melovin исполнит песню Under The Ladder во втором полуфинале 10 мая под номером 18.