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    Букмекеры существенно повысили шансы Украины на «Евровидении»

    Согласно прогнозам, украинский артист займет четвертую строчку на конкурсе
    Согласно подсчетам букмекеров, представитель Украины на «Евровидении» Melovin может попасть на четвертое место в полуфинале конкурса. А представительница России Юлия Самойлова не пройдет даже в первую десятку. Такие результаты появились на официальном сайте букмекерской компании. Если ранее наивысшие шансы на победу в конкурсе ранее
    • Сьогодні, 14:12
    • Розсилка
    Melovin
    Melovin

    Согласно прогнозам, украинский артист займет четвертую строчку на конкурсе

    Согласно подсчетам букмекеров, представитель Украины на «Евровидении» Melovin может попасть на четвертое место в полуфинале конкурса. А представительница России Юлия Самойлова не пройдет даже в первую десятку. Такие результаты появились на официальном сайте букмекерской компании.

    Если ранее наивысшие шансы на победу в конкурсе ранее ставились представительницам Израиля и Эстонии, то во втором полуфинале на первое место больше всех претендует певица из Швеции.

    Напомним, что второй полуфинал, в котором выступят Melovin и Самойлова, состоится 10 мая в столице Португалии Лиссабоне.

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    Песня, с которой выступит Melovin, рассказывает о поражениях, которые через разные события приводят людей к успеху. Артист уже провел первую репетицию на сцене «Евровидения». В его номере будет присутствовать горящий на подмостках рояль.

    А вот Россия удивила постановкой номера. Певица, которая имеет первую группу инвалидности, будет сидеть на вершине горы, на которую будут идти световые проекции. При этом зрители не смогут увидеть, что сидит она в инвалидной коляске.

    Напомним, Самойлова должна была представлять РФ на «Евровидении-2017» в Киеве. Однако СБУ запретила въезд певице в страну на три года, так как ранее она выступала в оккупированном Крыму. Тогда Россия отказалась менять конкурсанта и не стала принимать участия в конкурсе.

    Читайте также: Опубликованы яркие фото со второй репетиции «Евровидения».

    Джерело: Обозреватель

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