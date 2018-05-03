  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу

    Первый канал принял решение показать полуфинал в записи
    В сети разгорелся настоящий скандал. Российский телеканал отказался от прямой трансляции первого полуфинала, который состоится 8 мая в Лиссабоне (Португалия). По неизвестным причинам руководство приняло решение в это время транслировать сериал. «Друзья, у нас плохие новости. Первый полуфинал конкурса в Лиссабоне «Первый канал»
    • Сьогодні, 13:21
    • Розсилка
    Провокационный номер конкурсанта из Ирландии
    Thomas Hanses, Andres Putting, eurovision.tv
    Провокационный номер конкурсанта из Ирландии

    Первый канал принял решение показать полуфинал в записи

    В сети разгорелся настоящий скандал. Российский телеканал отказался от прямой трансляции первого полуфинала, который состоится 8 мая в Лиссабоне (Португалия).

    По неизвестным причинам руководство приняло решение в это время транслировать сериал.

    «Друзья, у нас плохие новости. Первый полуфинал конкурса в Лиссабоне «Первый канал» покажет в записи, в 23:30, отдав предпочтение показать один из своих сериалов», - пишут в соцсетях.

    Фанаты конкурса отмечают, что причиной из-за которой не покажут полуфинал в прямом эфире мог стать номер конкурсанта из Ирландии. Как оказалось, песня исполнителя Райана О'Шонесси расскажет об однополой любви, а во время выступления конкурсанта, двое мужчин-танцоров покажут на сцене международного песенного конкурса настоящую страсть друг к другу.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу
    Thomas Hanses, Andres Putting, eurovision.tv

    Стоит отметить, что если бы номер был вульгарным и очень откровенным, то руководство конкурса запретило бы его показ и рекомендовало бы командле Райана заменить его в кратчайшие сроки.

    Читайте также: Огонь и рояль: В сети показали первую репетицию Melovin на «Евровидении-2018»

    Читайте також
    Евровидение 2018
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ