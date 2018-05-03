Российские поклонники «Евровидения» не увидят первый полуфинал шоу

Первый канал принял решение показать полуфинал в записи

В сети разгорелся настоящий скандал. Российский телеканал отказался от прямой трансляции первого полуфинала, который состоится 8 мая в Лиссабоне (Португалия). По неизвестным причинам руководство приняло решение в это время транслировать сериал. «Друзья, у нас плохие новости. Первый полуфинал конкурса в Лиссабоне «Первый канал»



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Thomas Hanses, Andres Putting, eurovision.tv Провокационный номер конкурсанта из Ирландии

Первый канал принял решение показать полуфинал в записи

В сети разгорелся настоящий скандал. Российский телеканал отказался от прямой трансляции первого полуфинала, который состоится 8 мая в Лиссабоне (Португалия).

По неизвестным причинам руководство приняло решение в это время транслировать сериал.

«Друзья, у нас плохие новости. Первый полуфинал конкурса в Лиссабоне «Первый канал» покажет в записи, в 23:30, отдав предпочтение показать один из своих сериалов», - пишут в соцсетях.

Фанаты конкурса отмечают, что причиной из-за которой не покажут полуфинал в прямом эфире мог стать номер конкурсанта из Ирландии. Как оказалось, песня исполнителя Райана О'Шонесси расскажет об однополой любви, а во время выступления конкурсанта, двое мужчин-танцоров покажут на сцене международного песенного конкурса настоящую страсть друг к другу.

Стоит отметить, что если бы номер был вульгарным и очень откровенным, то руководство конкурса запретило бы его показ и рекомендовало бы командле Райана заменить его в кратчайшие сроки.

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