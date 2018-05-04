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    Опубликованы яркие фото со второй репетиции «Евровидения»

    Артисты усовершенствовали свои номера во время второго выступления
    Участники «Евровидения» провели второй блок репетиций перед выступлением в полуфиналах песенного конкурса. Свои номера показали представители таких стран, как Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция и Финляндия. Для отдельных участников конкурса
    • Сьогодні, 11:46
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    Представительница Израиля
    Представительница Израиля

    Артисты усовершенствовали свои номера во время второго выступления

    Участники «Евровидения» провели второй блок репетиций перед выступлением в полуфиналах песенного конкурса.

    Свои номера показали представители таких стран, как Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция и Финляндия.

    Для отдельных участников конкурса эта репетиция позволила улучшить их номер. Пресса отмечает, что, например, представительница Израиля добавила в свое шоу больше эффектности. Например, она специально внесла правки в свой костюм. Если на первой репетиции Нэтта была в черных колготках, то на фотографиях со второй репетиции она в лосинах. Именно этой певице букмекеры прогнозируют победу.

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    Чехия
    Македония
    Хорватия
    Беларусь
    Австрия
    Греция
    Эстония
    Финляндия
    Болгария
    Исландия
    Финляндия
    Беларусь
    Австрия
    Эстония
    Азербайджан
    Албания

    Ранее мы писали, что представитель Украины на «Евровидении» Melovin впервые пообщался с иностранными журналистами. В частности, артист приоткрыл тайну своего имиджа с линзой на одном глазу. Пресса отмечает, что певец общался с представителями прессы на украинском языке.

    Джерело: ТСН

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