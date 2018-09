Модный скандал! Марк Джейкобс задержал свой показ на полтора часа, что бы знаменитости не увидели на коллекцию Рианны

Fashion-критики и редактора глянцевых журналов возмущены поведением именитого дизайнера

Как ранее писал Scotch, модный показ коллекции нижнего белья бренда Savage x Fenty и певицы Рианны не только поразил модный мир и соцсети, но и разозлил именитых дизайнеров.

Как сообщают западные СМИ, из-за Рианны был задержан на 90 минут показ весенне-летней коллекции Marc Jacobs на неделе моды в Нью-Йорке. Знаменитые гости и редактора глянцев были возмущены и опубликовали в сети гневные посты.

«Что случилось со всегда пунктуальным Марком Джейкобсом? Я любила того Марка Джейкобса. Мне не хватает его сейчас, когда его шоу задерживается на 40 минут», – написала у себя в твиттере Ванесса Фридман, модный критик New York Times. Также Ваннесса опубликовала снимок томящихся гостей, но, как оказалось, ждать пришлось еще 50 минут.

All the waiting people at ⁦ @marcjacobs ⁩. #NYFW pic.twitter.com/abVmAw58KA

Также фотографы обратили внимание на г

Anna Wintour at Marc Jacobs yesterday is me every day when people are late to anything pic.twitter.com/Mc0I79KKkN