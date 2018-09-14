Модный скандал! Марк Джейкобс задержал свой показ на полтора часа, что бы знаменитости не увидели на коллекцию Рианны
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Fashion-критики и редактора глянцевых журналов возмущены поведением именитого дизайнера
Как ранее писал Scotch, модный показ коллекции нижнего белья бренда Savage x Fenty и певицы Рианны не только поразил модный мир и соцсети, но и разозлил именитых дизайнеров.
Как сообщают западные СМИ, из-за Рианны был задержан на 90 минут показ весенне-летней коллекции Marc Jacobs на неделе моды в Нью-Йорке. Знаменитые гости и редактора глянцев были возмущены и опубликовали в сети гневные посты.
«Что случилось со всегда пунктуальным Марком Джейкобсом? Я любила того Марка Джейкобса. Мне не хватает его сейчас, когда его шоу задерживается на 40 минут», – написала у себя в твиттере Ванесса Фридман, модный критик New York Times. Также Ваннесса опубликовала снимок томящихся гостей, но, как оказалось, ждать пришлось еще 50 минут.
All the waiting people at @marcjacobs. #NYFW pic.twitter.com/abVmAw58KA— Vanessa Friedman (@VVFriedman) 12 сентября 2018 г.
Также фотографы обратили внимание на г
Anna Wintour at Marc Jacobs yesterday is me every day when people are late to anything pic.twitter.com/Mc0I79KKkN— stephanie suarez (@southbndsuarez) 13 сентября 2018 г.
Priceless: Rumors that Marc Jacobs held his 6pm show late tonight to spite Rihanna - by making people miss her 7:30pm Fenty show - for taking his NYFW-closing time slot.— Christina Binkley (@BinkleyOnStyle) 13 сентября 2018 г.
Сам Джейкобс позднее извинился за свое опоздание в инстаграме, объяснив его тем, что у него не хватило ресурсов, чтобы все успеть к сроку.
Джерело: Buro 24/7