Западные СМИ предположили, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин уже расписались



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

За Джастином и Хейли всюду следуют папарацци

В этот четверг они застали пару на входе в здание суда, и тут нужно пояснить: чтобы заключить брак в Нью-Йорке, для начала возлюбленные должны получить лицензию на женитьбу и оплатить пошлину. После того как паре выдают документ, у них есть возможность заключить брак в течение 60 дней. Любопытно, что выдает такие лицензии не каждый суд города, но Бибер и Хейли были замечены именно у такого суда.

Очевидцы событий рассказали TMZ, что пара пришла в суд за лицензией на брак. Они очень нервничали, а Бибер все время повторял своей невесте: «Я не могу дождаться, когда мы поженимся, малышка».

Другой очевидец рассказал, что видел, как Джастин поблагодарил судью за то, что тот "все держал в секрете". Этот же человек подчеркивает, что общались Бибер и Болдуин не просто с чиновником, а именно с судьей. В США по закону предложение, сделанное в присутствии судьи, считается официальным заключением брака. Произошло ли бракосочетание влюбленных, зарубежным изданиям выяснить не удалось. Но вот что известно точно: пара получила лицензию на женитьбу, а значит у них есть 60 дней, чтобы официально зарегистрировать отношения.

Любопытно, что для похода в суд Хейли выбрала романтичное белое платье.

Джерело: Hello!