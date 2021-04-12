«Вопли Видоплясова» посвятила новую песню скаутской организации «Пласт»

В клипе принимают участие курень имени Ореста Субтельного и все дети Олега Скрипки

12 апреля на День Украинского Скаута группа «Вопли Видоплясова» и Устим Скрипка, сын лидера ВВ, представили совместный сингл под названием «Мы растем». Эта песня украинской молодежи посвящена деятельности пластунов. Эту работу можно назвать семейным делом, потому что все дети Олега принимают участие в пластунской деятельности. В основе этого рок-гимна старинный текст, которому уже около 100 лет, выдающегося украинского автора Богдана Нижанковского.

«Мы растем» - жизнеутверждающий рок-гимн «Пласта», национальной организации скаутов Украины, которая уже более 100 лет занимается культурным и патриотическим воспитанием детей. В наше время, когда сокрушительно действует медийная пропаганда, а информационная среда искажает детские представления об окружающем мире, такие организации, как «Пласт», и в целом воспитания будущих поколений приобретают особое значени», - отметили представители группы.

В клипе принимают участие курень имени Ореста Субтельного и все дети Олега Скрипки. Архивные кадры - Иван Довганык. А снимал клип именитый оператор Сергей Михальчук.