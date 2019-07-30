Любители рэпа глупее фанатов джаза: ученые доказали связь между музыкой и интеллектом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

comments.ua

Специалисты из Оксфорда нашли прямую связь между музыкальными предпочтениями и уровнем интеллекта. Они провели исследование, в котором выяснилось, что поклонники рэпа глупее тех, кто слушает джаз

Многие давно подозревали, что любовь к определенному стилю в музыке может говорить об интеллектуальном уровне. Но сейчас ученым удалось доказать эту связь, говорится в исследовании «Интеллект, музыкальные предпочтения и использование музыки с точки зрения эволюционной психологии».

В эксперименте приняли участие около 500 учеников старших классов. Они рассказали, какую музыку слушают, а потом прошли тест на определение уровня IQ.

Выяснилось, что классику и джаз предпочитают подростки с высоким IQ. Любители рока также показали хорошие результаты. А почти все юные поклонники рэпа провалили тест на интеллект.

Отмечено, что предположения о прямой связи умственного потенциала индивида и его музыкальных пристрастий выдвигаются издревле, но документированное подтверждение теорий появилось лишь сейчас.

Важно понимать, что тест IQ, хоть и является лучшим методом определения интеллекта на сегодняшний момент, но имеет свои недостатки.

Как минимум, он не лишен личности, т.е. его создали люди с определенным типом мышления, они составили задания, а потом оценили рентабельность теста на участниках.