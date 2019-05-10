Загробный плейлист: Джессика Альба, Оззи Осборн и другие рассказали, какие песни должны звучать на их похоронах
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В подборку вошли песни The Beatles, Sia, Fleetwood Mac, традиционная мексиканская музыка и многое другое
Музыкальное издание NME выяснило, какие песни должны прозвучать на похоронах знаменитостей. Журнал опросил 12 музыкантов и актеров.
Ринго Старр, музыкант: The Beatles - Octopus’s Garden
«Назову это, потому что будет здорово, если все будут подпевать», - отметил Ринго.
Джессика Альба, актриса: традиционная мексиканская песня La Charreada
«Все это очень депрессивно, поэтому я хочу, чтобы мои похороны напоминали праздник, и, может быть, это будет не так удручающе. Конечно же всем придется выпить текилы. Эту песню я слушала с детства, и она называется La Charreada», - говорит Альба.
Оззи Осборн, музыкант: The Beatles - A Day In The Life
Оззи подчеркнул, что на его похоронах точно не будет играть сборник с его лучшими хитами.
Ру Рейнолдс из Enter Shikari: Louis Armstrong - Jeepers Creepers
«Это трек, который мы часто играем, когда закончим выступление. Это всегда такой контраст», - рассказал Рейнолдс.
Питер Лиддл из Dry The River: Leonard Cohen - Suzanne
«Это любимая песня моей мамы», - сказал Лиддл.
Джерело: Esquire