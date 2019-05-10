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    Жизнь

    Загробный плейлист: Джессика Альба, Оззи Осборн и другие рассказали, какие песни должны звучать на их похоронах

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    <div class="_33qjA"><header class="_307c3"> <div class="HAAez _2iWc-"> <div class="_80uCh"> <div class="_2tX2R">unsplash / @srz</div> </div> </div> </header></div> - Загробный плейлист: Джессика Альба, Оззи Осборн и другие рассказали, какие песни должны звучать на их похоронах
    unsplash / @srz

    В подборку вошли песни The Beatles, Sia, Fleetwood Mac, традиционная мексиканская музыка и многое другое

    Музыкальное издание NME выяснило, какие песни должны прозвучать на похоронах знаменитостей. Журнал опросил 12 музыкантов и актеров.

    Ринго Старр, музыкант: The Beatles - Octopus’s Garden

    «Назову это, потому что будет здорово, если все будут подпевать», - отметил Ринго.

    Джессика Альба, актриса: традиционная мексиканская песня La Charreada

    «Все это очень депрессивно, поэтому я хочу, чтобы мои похороны напоминали праздник, и, может быть, это будет не так удручающе. Конечно же всем придется выпить текилы. Эту песню я слушала с детства, и она называется La Charreada», - говорит Альба.

    Оззи Осборн, музыкант: The Beatles - A Day In The Life

    Оззи подчеркнул, что на его похоронах точно не будет играть сборник с его лучшими хитами.

    Ру Рейнолдс из Enter Shikari: Louis Armstrong - Jeepers Creepers

    «Это трек, который мы часто играем, когда закончим выступление. Это всегда такой контраст», - рассказал Рейнолдс.

    Питер Лиддл из Dry The River: Leonard Cohen - Suzanne

    «Это любимая песня моей мамы», - сказал Лиддл.

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    Джерело: Esquire

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