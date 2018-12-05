  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Встанет на коньки и сядет на шпагат: Злата Огневич раскрыла детали новогоднего выступления

    • Розсилка
    Злата Огневич на съемках новогоднего шоу - Встанет на коньки и сядет на шпагат: Злата Огневич раскрыла детали новогоднего выступления
    Злата Огневич на съемках новогоднего шоу

    До Нового года осталось меньше месяца и украинские артисты снимаются в праздничных концертах

    Украинская певица Злата Огневич приняла участие в съемках праздничного шоу под названием «Фантастична ніч на каналі «Україна» и рассекретила некоторые детали своего выступления.

    В новогодний вечер Огневич предстанет в новом неожиданном образе.

    «Я всегда приветствую эксперименты на сцене. И когда Лена Коляденко предложила мне встать на коньки прямо на сцене, я отнеслась к этому положительно. Уже давно не каталась, но мне не было страшно, к тому же, сцена любит смелых», – рассказала Злата Огневич.

    В масштабном шоу «Фантастична ніч на каналі «Україна» артистка не только встанет на коньки, но и сядет на шпагат – прямо во время выступления.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Встанет на коньки и сядет на шпагат: Злата Огневич раскрыла детали новогоднего выступления
    Встанет на коньки и сядет на шпагат: Злата Огневич раскрыла детали новогоднего выступления
    Встанет на коньки и сядет на шпагат: Злата Огневич раскрыла детали новогоднего выступления

    «Во время съемок номера я села на шпагат – это была абсолютная импровизация! Но всем так понравилось, как это выглядит в кадре, что мы решили оставить этот элемент в постановке. Более того, этот шпагат стал для нас своеобразным “символом”, который разделил номер на две части», – рассказала Злата за кулисами шоу.

    Стоит отметить, что кроме Златы Огневич в новогоднем шоу примут участие самые яркие украинские артисты: Олег Винник, Настя Каменских, Монатик, Ирина Билык, София Ротару, Оля Полякова, Сергей Бабкин и многие другие.

    Читайте також
    Украинская музыка певица Злата Огневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ