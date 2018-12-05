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    Жизнь

    Бейонсе кардинально изменила цвет волос

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    Бейонсе - Бейонсе кардинально изменила цвет волос
    Бейонсе

    Для Бейонсе не существует правил, в вопросах моды и бьюти так точно

    Поклонники уже привыкли к ее золотистым локонам, которые она укладывает самыми разными способами, поэтому ее появление во время выступления в Йоханнесбурге с новым цветом волос удивило многих из них.

    На сцене фестиваля Global Citizen она появилась с волосами в насыщенном каштановом цвете, оставив лишь пару более светлых прядей.

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    Бейонсе кардинально изменила цвет волос
    Бейонсе кардинально изменила цвет волос
    Бейонсе кардинально изменила цвет волос

    Напомним, что в этом сезоне Бейонсе не единственная знаменитость, примерявшая новый оттенок волос. Так, актриса Энн Хэтэуэй стала рыжей, Белла Хадид экспериментировала с оттенком неоновой розы. Мнения поклонников Бейонсе разделились – одни из них остались в восторге от ее преображения, а вторые просто привыкли к своей золотоволосой королеве.

    Джерело: vogue.ua

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