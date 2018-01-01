  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Вышел эффектный трейлер «Миссии Невыполнимой: Фолаут»

    Фильм переполнен трюками, драками и перестрелками
    В сети появился дублированный трейлер шестой части культовой экшн-франшизы «Миссия невыполнима: Фолаут». 55-летний Том Круз возвращается на большие экраны в качестве агента Итана Ханта. Он и его команда окажутся на улицах Парижа, Лондона и многих других крупных городов, чтобы спасти мир от врагов человечества, сообщает
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:32
    • Розсилка
    &laquo;Миссия невыполнима: Фолаут&raquo;
    «Миссия невыполнима: Фолаут»

    Фильм переполнен трюками, драками и перестрелками

    В сети появился дублированный трейлер шестой части культовой экшн-франшизы «Миссия невыполнима: Фолаут». 55-летний Том Круз возвращается на большие экраны в качестве агента Итана Ханта. Он и его команда окажутся на улицах Парижа, Лондона и многих других крупных городов, чтобы спасти мир от врагов человечества, сообщает «Главком».

    Блокбастер обещает выйти на экраны 26 июля. Шестая «Миссия…» будет наполнена вертолетами, драками и автомобильными погонями, а Круз традиционно будет впечатлять трюками.

    Том Круз снимается во франшизе с 1995 года и до сих пор самостоятельно выполняет трюки, не прибегая к помощи каскадеров. Нередко съемки оказываются травмоопасными. Например, во время съемок последней части Круз неудачно прыгнул на крышу здания и сломал ногу.

    Впрочем, съемки в шестой части истории об агенте ЦРУ принесли знаменитости не только травму, но и новый роман. По слухам, Том серьезно настроен по отношению к коллеге по съемочной площадке, 28-летней британской актрисе Ванессе Кирби.

    Помимо Кирби компанию на съемках Тому Крузу составили Генри Кэвилл, Ребекка Фергюсон и Алек Болдуин.

    Читайте также: Опубликован трейлер фильма «Мир Юрского периода: Падшее царство».
    Читайте також
    знаменитости трейлер кино актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ