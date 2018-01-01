Вышел эффектный трейлер «Миссии Невыполнимой: Фолаут»

Фильм переполнен трюками, драками и перестрелками

В сети появился дублированный трейлер шестой части культовой экшн-франшизы «Миссия невыполнима: Фолаут». 55-летний Том Круз возвращается на большие экраны в качестве агента Итана Ханта. Он и его команда окажутся на улицах Парижа, Лондона и многих других крупных городов, чтобы спасти мир от врагов человечества, сообщает

ГЛАВКОМ



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«Миссия невыполнима: Фолаут»

Фильм переполнен трюками, драками и перестрелками

В сети появился дублированный трейлер шестой части культовой экшн-франшизы «Миссия невыполнима: Фолаут». 55-летний Том Круз возвращается на большие экраны в качестве агента Итана Ханта. Он и его команда окажутся на улицах Парижа, Лондона и многих других крупных городов, чтобы спасти мир от врагов человечества, сообщает «Главком».

Блокбастер обещает выйти на экраны 26 июля. Шестая «Миссия…» будет наполнена вертолетами, драками и автомобильными погонями, а Круз традиционно будет впечатлять трюками.

Том Круз снимается во франшизе с 1995 года и до сих пор самостоятельно выполняет трюки, не прибегая к помощи каскадеров. Нередко съемки оказываются травмоопасными. Например, во время съемок последней части Круз неудачно прыгнул на крышу здания и сломал ногу.

Впрочем, съемки в шестой части истории об агенте ЦРУ принесли знаменитости не только травму, но и новый роман. По слухам, Том серьезно настроен по отношению к коллеге по съемочной площадке, 28-летней британской актрисе Ванессе Кирби.

Помимо Кирби компанию на съемках Тому Крузу составили Генри Кэвилл, Ребекка Фергюсон и Алек Болдуин.