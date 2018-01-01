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    Опубликован трейлер фильма «Мир Юрского периода: Падшее царство»

    Сюжет новой ленты разворачиваются через четыре года после после событий предыдущей части
    В сети появился второй трейлер одного из самых ожидаемых блокбастеров года «Мир Юрского периода: Падшее царство». Премьера ленты ожидается в июне этого года. Сюжет будущей картины разворачивается через четыре года после событий предыдущей части. Парк развлечений и курорт Мир Юрского периода был разрушен динозаврами, вырвавшимися из
    • Сьогодні, 12:05
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    &laquo;Мир Юрского периода: Падшее царство&raquo;&nbsp;
    «Мир Юрского периода: Падшее царство» 

    Сюжет новой ленты разворачиваются через четыре года после после событий предыдущей части

    В сети появился второй трейлер одного из самых ожидаемых блокбастеров года «Мир Юрского периода: Падшее царство». Премьера ленты ожидается в июне этого года.

    Сюжет будущей картины разворачивается через четыре года после событий предыдущей части. Парк развлечений и курорт Мир Юрского периода был разрушен динозаврами, вырвавшимися из заточения. Люди покинули остров Нублар, а динозавры борются за выживание в джунглях.

    Узнав о неминуемом извержении спящего вулкана, Оуэн и Клэр решают спасти динозавров от надвигающийся катастрофы. Оуэн стремится найти своего раптора Блю, а Клэр проникается уважением к существам, ранее вызывавшем у нее ужас. Оказавшись на острове, они обнаруживают таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.

    Главные роли исполнили Крис Пратт и Брайс Даллас-Ховард. Также в фильме сыграли Джефф Голдблюм и Б. Д. Вонг.

    Трейлер был впервые показан во время финальной игры Национальной футбольной лиги, которая известна, как Супербоул.

     

    Джерело: 112 Україна

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