Опубликован трейлер фильма «Мир Юрского периода: Падшее царство»

Сюжет новой ленты разворачиваются через четыре года после после событий предыдущей части

В сети появился второй трейлер одного из самых ожидаемых блокбастеров года «Мир Юрского периода: Падшее царство». Премьера ленты ожидается в июне этого года. Сюжет будущей картины разворачивается через четыре года после событий предыдущей части. Парк развлечений и курорт Мир Юрского периода был разрушен динозаврами, вырвавшимися из



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«Мир Юрского периода: Падшее царство»

Сюжет новой ленты разворачиваются через четыре года после после событий предыдущей части

В сети появился второй трейлер одного из самых ожидаемых блокбастеров года «Мир Юрского периода: Падшее царство». Премьера ленты ожидается в июне этого года.

Сюжет будущей картины разворачивается через четыре года после событий предыдущей части. Парк развлечений и курорт Мир Юрского периода был разрушен динозаврами, вырвавшимися из заточения. Люди покинули остров Нублар, а динозавры борются за выживание в джунглях.

Узнав о неминуемом извержении спящего вулкана, Оуэн и Клэр решают спасти динозавров от надвигающийся катастрофы. Оуэн стремится найти своего раптора Блю, а Клэр проникается уважением к существам, ранее вызывавшем у нее ужас. Оказавшись на острове, они обнаруживают таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.

Главные роли исполнили Крис Пратт и Брайс Даллас-Ховард. Также в фильме сыграли Джефф Голдблюм и Б. Д. Вонг.

Трейлер был впервые показан во время финальной игры Национальной футбольной лиги, которая известна, как Супербоул.

Джерело: 112 Україна