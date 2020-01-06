Вышел трейлер фильма «Новые мутанты» от Marvel



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фильм о супергероях в необычном жанре ужасов

Премьера фильма запланирована на 2 апреля 2020 года

Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна. Главные роли в новом фильме про супергероев Marvel, которые на сей раз будут постоянно пугаться, исполнили Аня Тейлор-Джой из картины «Стекло», Мэйси Уильямс, она же Арья Старк из «Игры престолов», а также Чарли Хитон из «Очень странных дел».

По сюжету зрителям расскажут о лечебнице для неблагополучных мутантов, которых якобы лечат в закрытом учреждении для особенных детей, но вскоре герои картины понимают, что это место скорее напоминает тюрьму, нежели больницу.