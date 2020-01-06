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    Шоу-биз

    Вышел трейлер фильма «Новые мутанты» от Marvel

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    <p>Фильм о супергероях в необычном жанре ужасов</p> <div></div> - Вышел трейлер фильма «Новые мутанты» от Marvel

    Фильм о супергероях в необычном жанре ужасов

    Премьера фильма запланирована на 2 апреля 2020 года

    Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна. Главные роли в новом фильме про супергероев Marvel, которые на сей раз будут постоянно пугаться, исполнили Аня Тейлор-Джой из картины «Стекло», Мэйси Уильямс, она же Арья Старк из «Игры престолов», а также Чарли Хитон из «Очень странных дел».

    По сюжету зрителям расскажут о лечебнице для неблагополучных мутантов, которых якобы лечат в закрытом учреждении для особенных детей, но вскоре герои картины понимают, что это место скорее напоминает тюрьму, нежели больницу.

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