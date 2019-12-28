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    Шоу-биз

    Киноверсия мюзикла «Кошки» пропала из списка претендентов на «Оскар»

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    <p>&laquo;Кошки&raquo; вышли в прокат 20 декабря и в первый уик-энд собрали меньше $11 миллионов при заявленном бюджете $95 миллионов</p> <div></div> - Киноверсия мюзикла «Кошки» пропала из списка претендентов на «Оскар»

    «Кошки» вышли в прокат 20 декабря и в первый уик-энд собрали меньше $11 миллионов при заявленном бюджете $95 миллионов

    После провала в прокате студия Universal убрала фильм из списка картин, которые продвигает на главную кинопремию

    Киноверсия мюзикла «Кошки» режиссера Тома Хупера пропала из списка проектов Universal, которые студия продвигает на соискание премии «Оскар». Теперь на странице «На ваше рассмотрение» остались следующие фильмы: «Мы», «1917», «Квин и Слим», «Как приручить дракона 3», «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Эверест».

    Также источники Variety сообщают, что «Кошек» нет и на специальной стриминг-платформе Американской киноакадемии, где члены организации отсматривают претендентов.

    Еще до выхода «Кошек» в прокат проект сильно раскритиковали из-за странного внешнего вида героев: графика, объединившая кошек и людей, выглядит пугающе. По словам режиссера, после реакций на первый трейлер фильм даже пришлось переделывать. Однако это не помогло.

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    трейлер кино Премия «Оскар»
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